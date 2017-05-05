Петербургский депутат попросил проверить законность передачи Исаакия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая – РИА Новости. Депутат петербургского парламента Максим Резник сообщил РИА Новости, что обратился в городскую прокуратуру с требованием проверить действия комитета имущественных отношений (КИО), который в конце прошлого года издал распоряжение о плане мероприятий по передаче Русской православной церкви Исаакиевского собора.

Ранее с подобной инициативой выступили депутаты петербургского парламента Михаил Амосов, Алексей Ковалев и Борис Вишневский, однако соответствующее распоряжение КИО отменено не было.

"Подобная процедура может утверждаться только нормативно-правовыми актами правительства города. Соответствующего распоряжения правительства не было, поэтому я считаю, что подобная передача незаконна", — заявил депутат.

По его мнению, КИО, издав это распоряжение, превысил предоставленные ему полномочия.

Судьба Исаакиевского собора взволновала общественность после того, как власти Санкт-Петербурга сообщили о его передаче РПЦ в безвозмездное пользование при сохранении музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Представители РПЦ заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.