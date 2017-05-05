Духовенство раскритиковало идею Милонова запретить критику в их адрес

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Представители традиционных религий России прокомментировали идею депутата Госдумы Виталия Милонова приравнять необоснованную критику и публичные оскорбления в адрес глав традиционных российских религиозных течений к экстремизму и посягательству на конституционный строй государства.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов (ЕР) сообщил РИА Новости о подготовке предложения внести поправки в Уголовный кодекс и приравнять необоснованную критику и публичные оскорбления в адрес глав традиционных российских религиозных течений к экстремизму и посягательству на конституционный строй государства. По его словам, соответствующая инициатива направлена на экспертизу в министерство юстиции РФ и специалистам по религиозным отношениям.

"Оскорбления могут быть разными. Мы знаем, что оскорбление общественного порядка есть ни что иное как хулиганство. А хулиганство — уголовная статья, угрожающая общественному порядку", — отметил ведущий интернет-проекта "Батюшка онлайн" иеромонах Макарий (Маркиш).

По его словам эмоциональный подход к этому вопросу "приносит вред, а не пользу". Это, как считает иеромонах, "сбивает прицел нашего населения с правового сознания на популистское, поверхностное, упрощенческое".

В свою очередь представитель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Шафиг Пшихачев полагает, что публичное оскорбление любого человека, а не только одного из глав традиционных конфессий, должно быть наказуемо. Он, однако, не считает, что оскорбление священнослужителя нужно воспринимать как экстремизм и не видит необходимости в введении специального закона для таких случаев.

Большинство священнослужителей так или иначе являются публичными деятелями, поэтому их необоснованная критика должна рассматриваться по статье "Клевета", полагает глава департамента Федерации еврейский общин России по взаимодействию с Вооруженными силами, МЧС и правоохранительными учреждениями раввин Аарон Гуревич. Он призвал соблюдать осторожность в этом вопросе, поскольку "общего подхода быть не может".

"Если же речь идет о критике каких-то персоналий, то в этом случае гораздо сложнее, ведь вы понимаете, что среди священнослужителей есть лица, которые даже фигурируют в сводках криминальных хроник — например, вождение (пьяным) за рулем и т.д.", — отметил раввин.