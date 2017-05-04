Кандидат в британский парламент сравнила ислам с раковой опухолью

Человек с зонтом с флагом Великобритании у Биг Бена и здания парламента в Лондоне

Человек с зонтом с флагом Великобритании у Биг Бена и здания парламента в Лондоне

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Кандидат в британский парламент от евроскептической Партии независимости Соединенного Королевства Каролайн Сантос назвала исламскую религию "раковым заболеванием", затем ей пришлось публично объяснить свой поступок, сообщает издание The Independent.

"Когда государство научится слушать людей, страдающих от растущего, словно раковое заболевание, ислама?", — написала Сантос в своем аккаунте в Twitter.

Твит стал ответом на одну из реплик в обсуждении основателя молодежного движения "Лига английской обороны" Томми Робинсона, которого, по мнению Сантос, "государство сделало своим врагом". Созданная Робинсоном организация выступает против исламизации королевства.

Однако в дальнейшем Сантос объяснила изданию, что имела в виду на самом деле. В интервью газете политик отметила, что говорила лишь о радикальном исламе. В то же время она отметила, что "в некоторых частях Англии и Шотландии есть проблемы с исламом". При этом она не согласна с призывом своей партии полностью запретить в стране бурки.

Как пишет The Independent, несмотря на то, что члены Партии независимости постоянно говорят о недопустимости "разжигания ненависти", организация постоянно оказывается в центре скандалов. На прошлой неделе партию раскритиковали за то, что один из ее кандидатов в парламент назвал ислам "злой религией".

Раннее стало известно о роспуске британского парламента. Досрочные парламентские выборы в Великобритании назначены на 8 июня. Свое решение распустить парламент и провести досрочные выборы Тереза Мэй объяснила стремлением объединить британское общество перед переговорами по Brexit. Консервативная партия под руководством Мэй считается фаворитом предвыборной гонки.