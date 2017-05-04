Путин откроет уничтоженный Лениным памятник князю Сергею Романову в Кремле

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия креста в память о великом князе Сергее Александровиче в Кремле, памятник в 1918 году был снесен при личном участии Владимира Ленина.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Работы по восстановлению креста велись "Российским военно-историческим обществом" и Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" по поручению президента РФ.

Памятный крест был поставлен у Никольской башни в 1908 году на народные пожертвования после убийства генерал-губернатора Москвы великого князя Сергея Александровича в 1905 году. В 1918 году памятник был уничтожен, напоминает пресс-служба.

Великий князь Сергей Романов – пятый сын Александра II. 4 февраля 1905 года Был убит в результате атаки, устроенной членом "Боевой организации партии социалистов-революционеров": когда великий князь подъезжал к Никольской башне от Николаевского дворца в Кремле террорист бросил бомбу в его карету.

Второго апреля 1908 года на месте гибели Сергея Александровича в Кремле был открыт памятник – бронзовый крест с эмалевыми вставками и изображенным на нем распятым Христом. У подножья креста была надпись: "Отче, отпусти им, не ведают бо, что творят". Первого мая 1918 года он был уничтожен, в сносе памятника лично участвовал Владимир Ленин. Памятник-крест был воссоздан в 1998 году в Новоспасском монастыре, куда перенесли останки Сергея Александровича.

Знаменитыми памятниками, располагающимися на территории Кремля, является Царь-пушка и Царь-колокол. Пушка была отлита из бронзы в 1586 году и является памятником русской артиллерии и литейного искусства, а колокол – в 1735 году. Царь-пушка весит 39,3 тонны, а Царь-колокол – 202 тонны.

Весной 1918 года из Кремля была убрана и статуя Александра II из мемориального комплекса в честь императора, в 1928 году весь комплекс был окончательно взорван.