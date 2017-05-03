США
3.053 мая17:16МСК
USD57.09+0.14
EUR62.32+0.17
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В РПЦ считают, что мощи Николая Чудотворца могли бы выставить в Исаакии

17:0103.05.2017
0534
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкИсаакиевский собор в Санкт-Петербурге.Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербургской епархии РПЦ не исключают возможности выставления мощей святителя Николая Чудотворца для поклонения верующих в Исаакиевском соборе, в случае если к этому времени он будет передан верующим. Об этом сообщил в среду РИА Новости председатель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Александр Пелин.

Мраморный престол над мощами Николая Чудотворца
© РИА Новости . Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Мощи святого Николая Чудотворца впервые за 930 лет привезут в Россию
Мощи одного из самых почитаемых христианских святых — Николая Чудотворца — с 21 мая по 28 июля впервые доставят в Россию из итальянского города Бари. Ранее стало известно, что об этом договорились патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск в ходе эпохальной встречи в Гаване.

Комментируя информацию ряда СМИ о том, что христианскую святыню могут выставить для поклонения верующих в том числе в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, протоиерей Александр Пелин обратил внимание на то, что в настоящее время "собор потихоньку готовится к передаче".

"Я думаю, что если это будет все устроено, как мы ожидаем — в какое-то ближайшее время, то тогда это возможный вариант. Потому что если собор будет не передан, там будут определенные ограничения в порядке прохода к мощам, и, конечно, в этом случае это невозможно", — заметил священнослужитель.

"Мы все поймем в ближайшее время. В зависимости от того, как идет процедура передачи. Мне кажется, что еще немного надо подождать", — добавил глава епархиального отдела.

Само принесение мощей святителя Николая в Россию Пелин назвал "знаковым событием", напомнив, что за все 930 лет пребывания мощей в Бари они никогда не покидали города.

Власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса — его владельцем остается город. В Кремле заявляли, что вопрос передачи Исаакия целиком находится в ведении городских властей. В настоящее время инициативная группа добивается проведения референдума по данному вопросу, противники передачи Исаакия Церкви также пытаются оспорить данное решение в суде.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион ранее сообщил, что до июля мощи святителя Николая будут находиться в Москве в храме Христа Спасителя, затем их доставят для поклонения в Санкт Петербург. Принесение мощей приурочено ко дню памяти святого — 22 мая (дата принесения мощей Николая Чудотворца в Бари).

Комментировать
+
Религия и мировоззрение
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена