В РПЦ считают, что мощи Николая Чудотворца могли бы выставить в Исаакии

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В Санкт-Петербургской епархии РПЦ не исключают возможности выставления мощей святителя Николая Чудотворца для поклонения верующих в Исаакиевском соборе, в случае если к этому времени он будет передан верующим. Об этом сообщил в среду РИА Новости председатель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Александр Пелин.

Мощи одного из самых почитаемых христианских святых — Николая Чудотворца — с 21 мая по 28 июля впервые доставят в Россию из итальянского города Бари. Ранее стало известно, что об этом договорились патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа Римский Франциск в ходе эпохальной встречи в Гаване.

Комментируя информацию ряда СМИ о том, что христианскую святыню могут выставить для поклонения верующих в том числе в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга, протоиерей Александр Пелин обратил внимание на то, что в настоящее время "собор потихоньку готовится к передаче".

"Я думаю, что если это будет все устроено, как мы ожидаем — в какое-то ближайшее время, то тогда это возможный вариант. Потому что если собор будет не передан, там будут определенные ограничения в порядке прохода к мощам, и, конечно, в этом случае это невозможно", — заметил священнослужитель.

"Мы все поймем в ближайшее время. В зависимости от того, как идет процедура передачи. Мне кажется, что еще немного надо подождать", — добавил глава епархиального отдела.

Само принесение мощей святителя Николая в Россию Пелин назвал "знаковым событием", напомнив, что за все 930 лет пребывания мощей в Бари они никогда не покидали города.

Власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса — его владельцем остается город. В Кремле заявляли, что вопрос передачи Исаакия целиком находится в ведении городских властей. В настоящее время инициативная группа добивается проведения референдума по данному вопросу, противники передачи Исаакия Церкви также пытаются оспорить данное решение в суде.

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион ранее сообщил, что до июля мощи святителя Николая будут находиться в Москве в храме Христа Спасителя, затем их доставят для поклонения в Санкт Петербург. Принесение мощей приурочено ко дню памяти святого — 22 мая (дата принесения мощей Николая Чудотворца в Бари).