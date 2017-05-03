Меняем вождя на царя: в Калуге памятник Ленину заменят памятником Ивану III

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Первый в России памятник великому князю Ивану III появится в Калуге в сквере, где в советское время находился памятник Ленину, сообщает местное издание "Калужские новости" со ссылкой на власти региона.

"Памятник будет изготовлен на средства Российского военно-исторического общества. В настоящее время в сквере начались подготовительные работы", — цитирует издание министра культуры Калужской области Павла Суслова.

За появление первого в РФ монумента Ивану III, фактически первому русскому царю, выступали, в частности, представители Русской православной церкви. Они также участвовали в обсуждении облика монумента.

Решение поставить монумент именно в Калуге принято не случайно. В правление Ивана III в Калуге в 1480 году произошло стояние русских и татарских войск на реке Угре, следствием которого стало освобождение Руси от ордынского ига.

Сквер рядом с Гостиными рядами в Калуге, где планируется установить монумент, горожане, по данным издания, называют "ленинским". В 1926 году в нем, как сообщает СМИ, установили памятник "вождю мирового пролетариата", а затем в 1980-х годах перенесли к зданию правительства области.