Инициаторы референдума об Исаакии подадут в суд на парламент Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая – РИА Новости. Инициаторы референдума о статусе Исаакиевского собора, который городские власти решили передать в пользование РПЦ, подадут административный иск к законодательному собранию Петербурга о бездействии, сообщил РИА Новости депутат Борис Вишневский.

Ранее комитет по законодательству городского парламента рекомендовал внести вопрос о референдуме в повестку пленарного заседания ЗС, однако юридическое управление заксобрания определило, что вынесенный на обсуждение вопрос не соответствует федеральному и местному законам. Ожидалось, что ЗС Петербурга рассмотрит соответствующее постановление на заседании в ближайшую среду, 26 апреля, однако большинство депутатов отказалось от его обсуждения. Затем появилась информация, что вопрос о референдуме будет включен в повестку заседания ЗС на 17 мая. Сегодня, 3 мая, Вишневский пытался внести этот вопрос в повестку заседания "с голоса", но большинство депутатов эту инициативу не поддержали.

"Административный иск к законодательному собранию Петербурга о бездействии сегодня будет отправлен в суд", — заявил депутат. По его мнению, дата рассмотрения вопроса о референдуме 17 мая находится "за пределами срока, установленного законом".

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Позже они уточнили, что собор передается без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

В Кремле ранее заявляли, что вопрос передачи Исаакия целиком находится в ведении городских властей. В середине апреля в пресс-службе губернатора Петербурга отмечали, что официальное заявление РПЦ о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование церкви в администрацию города не поступало.