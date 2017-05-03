В Курдистане нашли подземный храм в честь главного соперника Иисуса Христа

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Археологи во время раскопок в замке Зержеван недалеко от турецкого города Диярбакыр нашли подземный храм, посвященный богу Митре, в котором древнеримская знать проводила мистерии, пишет Daily Sabah.

Культ бога Митры — митраизм — начал стремительно распространяться по всей Римской империи в I веке нашей эры. Считается, что божество Митра имеет индоиранское происхождение. Митраизм исповедовали в основном представители римской военной знати, участвовавшие в мистериях. В первые три века нашей эры митраистический культ считался главным соперником христианства. После того, как император Константин издал в 313 году Медиоланский эдикт, провозглашавший свободу вероисповедания на всей территории Римской империи, митраизм постепенно исчез.

"Последователи этой религии создавали закрытые сообщества, их церемонии были тайной для посторонних. Поэтому храмы в честь Митры обычно строились под землей. В восточной части обнаруженного храма был бассейн. Мы считаем, что вода очень широко использовалась в церемониях, в которых принимали участия около 40 человек", — сообщил изданию руководитель раскопок доцент Айтак Кошкун.

Он отметил, что ширина сооружения составляет 35 квадратных метров, высота — 2,5 метра. Многие храмы митраизма были небольшими.

Раскопки в замке начались в 2014 году. Помимо храма ученые нашли руины старых домов, хранилища для зерна и оружия, подземные убежища и гробницы.