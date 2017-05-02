МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Объединенные Арабские Эмираты присоединились к акции "Георгиевская ленточка", проходящей в эти дни во многих странах мира.

Акция посвящена празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом георгиевская ленточка — символ памяти, связи поколений и воинской славы. Однако в последние годы она во многих странах начинает восприниматься еще и как символ борьбы с экстремизмом.

По информации генерального консульства РФ в Дубае и Северных Эмиратах, жители ОАЭ также имеют возможность присоединиться к этой акции. Ленточку можно получить в генконсульстве (понедельник-четверг: 10:00-13:30) и консульском отделе посольства России в Абу-Даби (воскресенье и четверг: 10:30 — 13:00, вторник: 17:00 — 20:00).

В 2017 году акция пройдет более чем в 90 странах мира. Старт акции ежегодно дает МИА "Россия сегодня", в этом году раздача ленточек началась 24 апреля.

Святой Георгий очень популярен не только в христианском мире — от арабов-христиан его почитание перешло к арабам-мусульманам. Житие святого Георгия (арабское "Джирджис") было переведено на арабский язык к началу VIII века. В "Чуде об обращении сарацина" говорится о том, как христианский священник дал прочитать сарацину житие святого Георгия на его родном языке. Житие великомученика Георгия в апокрифической редакции было включено в "Историю пророков и царей" ат-Табари (умер в 923 году).

В Палестине насчитывается двадцать два культовых места, имеющие отношение к святому Георгию, пять из которых христианско-мусульманские и девять чисто мусульманские.

На Ближнем Востоке существует почитание святого Георгия под именем аль-Хадр (аль-Хадер, аль-Хадир), к нему обращаются с просьбами о ниспослании дождя, ему дают обеты, испрашивая благополучие близким.