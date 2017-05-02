Обнаженное "синее чудовище" сильно озадачило китайских археологов

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Ученые из института археологии Шэньси обнаружили в гробнице возрастом 1400 лет уникальные изображения божества из китайской мифологии — Фэй Ляня, "хозяина ветра". Запечатленные на фреске символы сильно озадачили исследователей, пишет научный журнал Live Science.

"На стенах этой гробницы были обнаружены разнообразные мотивы и богатые коннотации. Многие из них нельзя найти в других могилах того же периода", — заявили археологи.

Смысл некоторых образов, как говорится в статье, не совсем понятен. Например, на одной из фресок "хозяин ветра" предстает в обнаженном виде. При этом обычно его принято изображать в виде синего дракона.

Помимо этого ученые нашли ряд фресок, которые, по их словам, "дает ценную информацию об общественной жизни" Китая того времени.

Саму гробницу, расположенную в городе Синьжоу, археологи нашли еще в 2013 году. Содержимое погребальной камеры было растащено грабителями, многие артефакты повреждены. Однако только сейчас исследователи нашли неповрежденные фрески.