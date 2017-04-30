Патриарх совершил заупокойную литию по погибшим при теракте в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в воскресенье у станции метро "Технологический институт" заупокойную литию по погибшим при взрыве в метро в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Предстоятель РПЦ возложил цветы у станции метро "Технологический институт", где произошла трагедия, и совершил заупокойную литию по жертвам взрыва в метро.

"Жизнь сильнее смерти, Бог сильнее дьявола, и когда смерть и страдания берут верх, то все мы должны помнить, что конечная победа за Богом и за жизнью. И для того, чтобы в нашей жизни было меньше страданий, мы все должны жить в соответствии с божьим нравственным законом и преодолевать всякие испытания силой своего духа, способностью единства, способностью к совместным трудам для того, чтобы было больше света, добра и правды в нашей жизни. Выражаю глубочайшее свое сострадание и соболезнование всем семьям погибших, тем, кто сегодня еще находится на больничной койке, тем, кто пострадал от человеческого безумия и человеческой злобы", — сказал патриарх.

"Как ленинградец, как петербуржец, я всегда вместе со своим городом и в радости, и в скорби. И я очень надеюсь, что сила веры будет возрастать в нашем городе, сила духа. И тогда мы будем непобедимы", — отметил предстоятель РПЦ.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество погибших, по последним данным, составляет 16 человек, включая самого предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова. В настоящее время в стационарах Петербурга еще остаются 15 пострадавших, на амбулаторном лечении находятся 65 человек.