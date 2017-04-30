Папа Римский готов встретиться с Трампом в следующем месяце

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Папа Римский Франциск заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом, когда тот посетит Европу в следующем месяце, передает агентство Рейтер.

В то же время понтифик отметил, что пока не имеет данных о соответствующем запросе с американской стороны. "Я принимаю любого главу государства, запросившего аудиенции", — добавил он.

Ранее Трамп подтвердил, что примет участие в саммите G7 на Сицилии в конце мая.

Отвечая на вопросы журналистов на борту самолета, папа Римский обратился к теме напряженности, установившейся между Пхеньяном и Вашингтоном. По его мнению, проблему может помочь разрешить некая третья страна, которая выступит в качестве посредника. Эта ситуация стала "слишком накаленной", и миру грозит разрушительная война, отметил он.

"В мире так много координаторов, есть посредники, которые выдвигают свои кандидатуры — такие, как например, Норвегия. Она всегда готова помочь. Это только один, но их много. Но путь — это путь переговоров, дипломатического решения", — заявил понтифик.

Папа Римский Франциск в пятницу прибыл в Каир с двухдневным визитом. В ходе визита глава католической церкви встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, посетил крупнейший в суннитском мире исламский университет "Аль-Азхар", встретился с главой университета имамом Ахмедом ат-Тейибом.