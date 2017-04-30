Папа Римский готов встретиться с Трампом в следующем месяце

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Папа Римский Франциск заявил, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом, когда тот посетит Европу в следующем месяце, передает агентство Рейтер.
Ранее Трамп подтвердил, что примет участие в саммите G7 на Сицилии в конце мая.
Отвечая на вопросы журналистов на борту самолета, папа Римский обратился к теме напряженности, установившейся между Пхеньяном и Вашингтоном. По его мнению, проблему может помочь разрешить некая третья страна, которая выступит в качестве посредника. Эта ситуация стала "слишком накаленной", и миру грозит разрушительная война, отметил он.
Папа Римский Франциск в пятницу прибыл в Каир с двухдневным визитом. В ходе визита глава католической церкви встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, посетил крупнейший в суннитском мире исламский университет "Аль-Азхар", встретился с главой университета имамом Ахмедом ат-Тейибом.