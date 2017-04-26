Эксперты: от священников до бомжей – все пишут стихи, хотя это непопулярно

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Представители всех социальных слоев продолжают активно писать стихи и публиковаться, несмотря на то, что в России поэзия перестала быть престижной и доходной, заявили эксперты в среду на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Мы как были страной, которая пишет стихи, так и остались, невзирая на то, что это перестало быть престижным, доходным. У нас пишут стихи люди, принадлежащие к самым социальным стратам – от академиков и министров до бомжей и заключенных. И, конечно, пишут стихи священнослужители", — сказала писательница Олеся Николаева.

По ее словам, даже патриарх Пимен писал стихи. Кроме того, многочисленные священнослужители увлекаются поэзией и сейчас, например, крупнейшее светское издательство ЭКСМО хочет опубликовать сборник стихов епископа Каскеленского, викария Астанайской епархии Геннадия (Гоголева). Еще один известный поэт-священник — диакон Дмитрий Трибушный с Донбасса.

"У нас еще не изучена духовная поэзия по той простой причине, что после 1000-летия Крещения Руси столько появилось новых стихов на религиозные темы. Даже на юношеский конкурс "Лето Господне" очень многие дети присылают стихи"" — отметил председатель издательского совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент.

Он добавил, что сегодня тысячи новых духовных песнопений появились в интернете. Однако до сих пор никаких серьезных исследований новой духовной литературы не проводилось. Владыка добавил, что в ближайшее время этим вопросом может заняться сама РПЦ.