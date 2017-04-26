Успеть до шаббата: Трамп будет отмечать свои первые 100 дней с иудеями

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости, Антон Скрипунов. Президент США Дональд Трамп произвел впечатление на еврейскую общину страны, пообещав решительно противостоять антисемитизму, всплеск которого в последние месяцы приобрел угрожающие масштабы. Заявление прозвучало в преддверии важной для американской политики отметки в 100 дней (29 апреля), которые, по всей видимости, были не самыми удачными для президента.

"Я глубоко тронут тем, что стою рядом с людьми, пережившими самый темный час в истории. Ваше заветное присутствие делает это место священной встречей", — сказал президент, обращаясь к бывшим узникам концлагерей, которые присутствовали на церемонии в Мемориальном музее Холокоста в Вашингтоне.

"Мы больше никогда не будем молчать перед лицом зла. Отрицание Холокоста — это лишь одна из многих опасных форм антисемитизма, который продолжается по всему миру", — добавил Трамп.

Нацистский фон

Американские СМИ сразу обратили внимание на контекст события: выступление Трампа произошло спустя пару недель после очередного скандала в Белом Доме: пресс-секретарь президента Шон Спайсер неудачно сравнил Асада с Гитлером. Мол, в курсе ли президент Сирии, якобы применявший химическое оружие, что даже Гитлер не опускался до такой низости. А уже после брифинга он очень невнятно ответил журналистам на вопрос про газовые камеры.

Ответная реакция — само собой, негативная — не заставила себя ждать. Например, авторитетный Центр взаимоуважения имени Анны Франк потребовал уволить Спайсера. А в Германии напомнили, что "любые сравнения нынешней ситуации с эпохой национал-социализма ни к чему хорошему не приведут".

Однако Трамп и на этот раз показал, что не ведется на критику, даже если она обоснована. Если верить газете Washington Post, президент США заверил, что своих не бросает. "Я не уволю Шона Спайсера. Этот парень получает отличные рейтинги. Все сразу подключаются", — заявил он.

Разгул антисемитизма

Все это накладывается на многочисленные сообщения о росте антисемитизма в США. В январе прокатилась волна анонимных звонков с угрозами устроить теракты в еврейских центрах по всей стране. В частности, из-за этого многие детские сады для еврейских детей понесли колоссальные убытки. Кроме того в январе-феврале в ряде штатов были массово осквернены иудейские кладбища.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало выступление Трампа по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, 27 января, в котором президент ни разу не упомянул евреев и антисемитизм. После этого еврейские общины США призвали администрацию президента к решительным мерам. Но Трамп на одной из пресс-конференций в феврале грубо осадил еврейского журналиста, заявив, что является "самым меньшим антисемитом из всех, кого вы когда-либо встречали в своей жизни".

И все же Белый дом взял на заметку претензии со стороны евреев. Правда пока сложно сказать, были ли предприняты те самые "решительные меры". Хотя в публичном пространстве какие-то пассы все же были. "Мы осуждаем самым категорическим образом новую волну антисемитских угроз и ненависти", — заявил в марте Шон Спайсер.

Только не в шаббат

На президентских выборах американские евреи на самом деле голосовали за Хиллари Клинтон. По данным издания The New York Times, кандидату от демократов отдали свои предпочтения около 71 % иудеев. За Трампа проголосовали лишь 24 %. В США проживает наибольшее после Израиля количество евреев – 5,7 миллиона человек, иудаизм в Штатах представлен во всем своем разнообразии. Например, за Клинтон голосовали в основном приверженцы реформистского иудаизма, за Трампа — ортодоксы.

Немало электоральных очков принес Трампу его зять — Джаред Кушнер, ставший после победы старшим советником президента. Свадьба Кушнера с Иванкой Трамп прошла по всем традициям ортодоксального иудаизма, а в Белом доме впервые за многие годы появилась кошерная еда.

Когда заговорили о влиянии супругов на принятие Трампом политических решений, на одном из американских телеканалов пошутили, намекая на их религиозность: "Весь мир находится в огромной опасности с вечера пятницы по вечер субботы — ведь в Белом доме некому оберегать президента от совершения глупостей".

Впечатлить недругов

В своей речи в музее Холокоста Трамп не преминул высказаться об Израиле. "Государство Израиль — это вечный памятник неумирающей силе еврейского народа. … Будучи президентом Соединенных Штатов, я всегда буду с еврейским народом. И я всегда буду с нашим великим партнером и другом — государством Израиль", — заверил он.

СМИ, отношения с которыми у Трампа, мягко говоря, не ладятся, речь оценили. Автор материала в The New York Times написала, что он "послал мощный сигнал тем, кто сомневается в его воле бороться с антисемитизмом". И добавила: "и его сторонникам в белом националистическом движении".

Один из бывших узников концлагеря Берген-Бельзен, 81-летний Манни Мендель сказал в интервью The Guardian: "Я не сторонник президента Трампа, но должен сказать, что меня впечатлило, с какой постановкой, с какой композицией и с каким духом он произнес речь. Кажется, до сих пор я не был так впечатлен им".

По всей видимости, Трамп решил наладить отношения с американскими евреями. Кто-кто, а они уж точно поддержат его намерение противостоять Ирану и КНДР. Иначе, без надежной поддержки своих бывших избирателей, "с вечера пятницы до вечера субботы" в опасности может оказаться не только весь мир, но и сам президент.