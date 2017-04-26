Самойлова спела "Молитву" на пасхальном концерте в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости, Мария Шустрова. Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение", посетила пасхальный концерт в храме Христа Спасителя и спела песню "Молитва", сообщил РИА Новости один из организаторов концерта, директор хора "Сорок сороков" Георгий Сызранцев.

"Юлия приехала за полчаса до начала самого концерта. Мы хотели, чтобы она была в зрительном зале и посмотрела сам концерт, но они с мужем решили дождаться своего выхода в гримерной комнате… Они появились на сцене в самом конце представления и спели песню "Молитва" про любовь к Родине, матери и про чувства", — сказал Сызранцев.

По его словам, эта песня в контексте данного представления – самая актуальная в творчестве певицы. Кроме того, концерт посетили многие инвалиды-колясочники, они дождались исполнительницу после всех ее интервью, чтобы поблагодарить за выступление и вместе сфотографироваться.

"Мы теперь с Юлей будем работать, дружить. Мы очень рады, что все в таком ключе состоялось", — подчеркнул собеседник агентства.

"Евровидение-2017" пройдет в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Представлять Россию на конкурсе должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.