Старообрядцы получат "дорожную карту" на Дальний Восток

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Глава Минвостокразвития Александр Галушка дал поручения Агентству по привлечению человеческого капитала на Дальний Восток разработать "дорожную карту", которая будет способствовать переселению старообрядцев из Южной Америки на Дальний Восток и их обустройству.

Во вторник в Москве прошел круглый стол, посвященный возвращению староверов на Дальний Восток. Несколько семей староверов вернулись в Приморский край и Амурскую область. Эксперты и представители федеральных и региональных органов власти обсудили вопросы реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом и необходимые меры для повышения эффективности программы.

По информации участников обсуждения, переселенцы из Латинской Америки, привыкшие жить сельским хозяйством, сталкиваются с различными проблемами, начиная от незнания российского законодательства и реалий современной жизни в РФ, заканчивая проблемами получения земли и отсутствия возможности участия в специальных программах поддержки фермеров из-за отсутствия необходимых документов.

"Переведем наше сегодняшнее обсуждение на язык принятия государственных решений, соответствующий документ подготовим – "дорожную карту" содействия старообрядцам в жизни на Дальнем Востоке. Причем как тем, кто за рубежом проживает, так и тем, кто в России и захочет переехать на Дальний Восток. Она так и будет называться "Дорожная карта" плана мероприятий содействия переселению и жизни старообрядцев на Дальнем Востоке", — сказал Галушка, подводя итоги круглого стола.

Он уточнил, что в дорожной карте должны быть заложены три направления: земля для жизни и ведения сельского хозяйства, адаптация людей и поддержка. Одновременно, по его мнению, важно, в тех поселениях, где на Дальнем Востоке живут старообрядцы – это села Дерсу и Любитовка в Приморском крае и поселение около города Свободный в Амурской области – "все необходимое сделать, чтобы это стало конкретными историями успеха", чтобы во время разработки планов не потерять то, что уже сделано.