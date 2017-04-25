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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Собор в офшор? Почему петербургские храмы-музеи не будут выведены на Багамы

18:3525.04.2017
(обновлено: 18:38 25.04.2017)
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© РИА Новости . Михаил КиреевПерейти в фотобанкСампсониевский собор в Санкт-ПетербургеСампсониевский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Михаил Киреев
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Алексей Михеев. Сампсониевская церковь — один из четырех храмов Санкт-Петербурга, входивших в музейный комплекс "Исаакиевский собор" и переданный зимой в пользование РПЦ, может быть "уведен в офшор". С таким смелым заявлением выступил депутат питерского Законодательного собрания Максим Резник и обратился в Генпрокуратуру и Счетную палату с требованием о проверке законности состоявшейся передачи.

Церемония передачи РПЦ Сампсониевского собора в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Михаил Киреев
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У РПЦ пытаются отобрать уже переданный ей Сампсониевский собор в Петербурге
По мнению Резника, Церковь обманула государство — запрос о передаче Сампсониевского собора был направлен властям города от имени местной епархии, в то время как договор о передаче Церкви в пользование находящихся в нем музейных предметов был заключен уже приходом храма, учредителем которого юридически является не епархия, а десять частных лиц, граждан России. Таким образом, делает вывод депутат, собор можно "запросто вывести в офшор".

В Русской православной церкви такому умозаключению немало удивились и назвали его "популистким". Руководитель сектора коммуникации Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова напомнила, что согласно требованиям российского законодательства церковные приходы — это и есть общины православных христиан, состоящие из объединенных при храме духовенства и мирян, и создаются они как юридические лица исключительно гражданами РФ в количестве не менее 10 человек.

"При этом юридически и канонически все приходы входят в структуру епархий и находятся под начальственным наблюдением своего епархиального архиерея. Члены прихода не приобретают по закону никаких прав на имущество прихода. В Уставе Русской православной церкви и других юридических документах четко указано, что все имущество приходов является ее имуществом", — отметила Родоманова. И добавила, что приходы, монастыри, подворья как раз и образуют епархии, которые, в свою очередь, являются структурной основой РПЦ.

Под контролем государства

Под "офшором" традиционно понимается территория с особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний — среди них низкие или нулевые налоги, простые правила корпоративной отчетности и управления и возможность скрыть настоящих владельцев. Компании регистрируются в стране нахождения офшора, перенося туда свой капитал. Как можно зарегистрировать, скажем, на Мальте госценности, переданные в пользование Русской православной церкви, силами одного церковного прихода, которому они даже не принадлежат, депутат не пояснил.

Дальше — больше. Государство не передавало в собственность Церкви музейное имущество, находящееся в Сампсониевском соборе. Согласно федеральному закону, подобное возможно в случае ликвидации музея, равноценного обмена, экспертной ошибки или наличия соответствующего судебного решения. Ничего из перечисленного в истории с передачей части имущества музейного комплекса "Исаакиевский собор" во временное пользование Церкви не было.

"Что касается переданных в безвозмездное пользование (не в собственность) религиозной организации — приходу — музейных предметов, то еще раз отмечаем, что музейные предметы по-прежнему находятся в собственности РФ, закреплены также на праве безвозмездного пользования за музеем, который осуществляет контроль за их сохранностью, поэтому они априори не могут быть перемещаемы, тем более "выведены в оффшор", как и здание собора", — подчеркнула собеседник агентства.

Тем не менее, это не помешало Максиму Резнику ранее обратиться к генпрокурору РФ Юрию Чайке с требованием провести проверку действий администрации Санкт-Петербурга, которая, по его мнению, закон нарушила и передала музейное имущество Русской православной церкви именно в собственность.

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Надуманный конфликт вокруг Исаакиевского собора переходит в новый формат
"Слова господина Резника можно оценивать как исключительно популистские. Призываем к освещению таких вопросов подходить профессионально, не спекулируя", — заключила Родоманова.

Церковь в честь святого Сампсона Странноприимца была заложена императором Петром Великим на Выборгской стороне в 1709 году в честь победы над шведами под Полтавой. К 200-летию Полтавской победы, в 1909 году, Сампсониевской церкви был присвоен статуса собора. Тогда же напротив колокольни Сампсониевского собора был открыт памятник вдохновителю храма, императору Петру I, работы скульптора Марка Антокольского. В 1929 году памятник был демонтирован. К 300-летию Санкт-Петербурга, в 2003 году, памятник восстановили.

После 1917 года здание Сампсониевского собора достаточно долго сохраняло свое религиозное предназначение, но в 1935 году богослужения здесь прекратились. Позже в там разместили магазин готового платья. Собор получил серьезные повреждения в годы войны и медленно разрушался в послевоенное время. В 1984 году был передан музею "Исаакиевский собор".

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Религия и мировоззрение
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