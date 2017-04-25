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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Закрыть лицо перед проблемой: почему спор о хиджабе в школах сильно раздут

17:3525.04.2017
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© РИА Новости . Тарас ЛитвиненкоПерейти в фотобанкПрофессиональное обучение при исламском культурном центреПрофессиональное обучение при исламском культурном центре
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости, Антон Скрипунов. Главу Чечни Рамзана Кадырова и министра образования РФ Ольгу Васильеву рассорил хиджаб. Еще зимой министр, комментируя требование властей Мордовии запретить ношение мусульманских платков  учителям и ученицам в татарском селе Белозерье, заявила, что истинно верующим не к чему подчеркивать свою веру с помощью атрибутики, и напомнила о светском характере образования в России. Глава Чечни тогда удивился словам федеральной чиновницы и возразил, что, мол, "тема платков подбрасывается, чтобы отвлечь внимание общества от реальных проблем школы".

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости . Саид Царнаев
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Кадыров разрешил чеченским школам устанавливать требования к одежде
А теперь вот принятый в Чечне закон, разрешающий школам самим решать, в какой одежде в них ходить школьникам, вызвал бурную дискуссию, к которой подключились представители власти и общества. В Общественной палате РФ даже заявили о нарушении федерального законодательства.

Надо сказать, тема хиджабов — будь то в школе или не пляже — всего пару лет назад вышла в топы новостей в Европе. И лишь совсем недавно стало очевидно, что Россия не остается в стороне. Хотя, учитывая контекст — то, что на протяжении тысячелетия многочисленные конфессии у нас относительно мирно уживались друг с другом – сам факт наличия проблемы вызывает удивление.

Чья проблема?

Пока очевидно следующее: такого решения вопроса о хиджабах в школе, чтобы все остались довольны, нет. "Говорить о каком-то стандартном подходе, к сожалению, не приходится. В разных странах по-разному эти темы регулируются", — отметил, комментируя законопроект чеченских парламентариев, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Чечнские девушки на площади у мемориального комплекса Аллея Славы в Грозном
© РИА Новости . Саид Царнаев
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Муфтий: необходимо поставить точку в вопросе хиджабов на федеральном уровне
Сейчас вопрос школьного дресс-кода отдан на откуп регионам. В той же Чечне, по данным местного министерства образования и науки, хиджабы в общеобязательном порядке носят только студентки духовных учебных заведений. При этом девочки с первого класса носят косынки — это не только часть школьной формы, но и элемент национальной традиции.

В то же время в Духовном управлении мусульман Чечни настаивают на соблюдении норм исламской религии. "Что касается хиджаба, это не значит ношение восточной одежды, под хиджабом подразумевается "покрыться" и, не важно, чем, платком или шарфом. Религия ислам уважаема в Российской Федерации и, раз мусульмане имеют право одеваться согласно канонам ислама и традициям своих народов, то почему нельзя учащимся носить платок или хиджаб в образовательных учреждениях?", — говорится в официальном заявлении муфтията.

С мнением духовенства республики солидарна и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. "Я демократично к этой теме отношусь… Ну, платочек или хиджаб — у каждого свое право", — сказала она журналистам.

© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкВсероссийский молодежный форум "Селигер"
© РИА Новости . Илья Питалев
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Всероссийский молодежный форум "Селигер"

То ли платок, то ли покрывало

Тем не менее, в ходе дискуссии о хиджабах остается за скобками очень важный момент: что, собственно, нужно разрешать/запрещать в школах? Небольшие платки, закрывающие только волосы? Полностью покрывающую голову, в том числе и лицо, ткань? Покрывало на все тело — как можно увидеть в странах Персидского залива?

Само понятие "хиджаб" по-восточному многолико: в него вкладывают совершенно разные значения, отмечает первый заместитель муфтия Татарстана Рустам Батров.

"Например, в последнем энциклопедическом словаре по исламу, который был издан еще в 1991 году, хиджаб интерпретируется как паранджа (большой халат, закрывающий все тело, в т.ч. лицо — ред.)", — пояснил он.

Часто можно услышать, что хиджаб не является традиционной одеждой российских мусульман. На это, в частности, обращал внимание президент России Владимир Путин. Представитель муфтията Татарстана подтверждает: хиджаб как паранджа "не был характерен" для последователей ислама в России.

"Но в последние годы произошла трансформация термина и сейчас под хиджабом стали понимать платок. А платок, который закрывает лицо, стали называть словом никаб. Это веяние последних лет", — отметил Батров.

Здание МГИМО в Москве. Архивное фото
© Фото : mgimo.ru
В МГИМО после инцидента с хиджабом напомнили о светском статусе вуза
При этом он допускает, что некоторые мусульманки носят хиджабы "под влиянием арабских проповедников", а не следуя дореволюционным традициям — тогда платки было принято носить не только среди мусульманок. Поэтому вместе с модой на платки в Россию могут проникать и другие веяния, чуждые отечественному исламу. Именно это, как предполагает Батров, имеют в виду те, кто говорит о чужеродности хиджабов.

Можно также предположить, что споры по поводу права ношения хиджаба в школе служат лакмусовой бумажкой отношения общества к исламу в целом. Здесь все не так радужно, как может показаться. Многие исламские деятели отмечают, что с точки зрения законодательства, мусульмане России имеют такой уровень свободы, которого нет во многих считающихся либеральными странах. И в то же время говорят о том, что на бытовом уровне у нас распространена исламофобия. Особенно остро встает этот вопрос после терактов.

Хиджаб вне политики

"Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними", — гласит статья 28 Конституции РФ.

Учащаяся вечерней школы № 90 во время урока русского языка. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
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Муфтий заявил о несоблюдении регионами Конституции РФ в вопросе о хиджабах
В связи с этим говорить о тотальном запрете хиджабов в школах не приходится. Как не стоит пока говорить и о расширении чеченского "почина" на всю Россию. В вопросе о мусульманских платках очень много тонкостей, и ответственные за него на федеральном уровне наверняка это осознают.

"Вопрос о свободе совести и вероисповедания надо ставить в рамках Конституции, дабы человек, в какой бы он точке страны ни находился, мог спокойно исповедовать свою религию", — считает первый зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.
Если государство светское, то это, по его словам, не значит, что оно будет запрещать религиозную атрибутику. Аббясов призывает "не политизировать ситуацию" с хиджабами в школах и дать детям возможность спокойно учиться в платках, кипах, с нательными крестиками — кому как комфортно.

"Хочу подчеркнуть следующее: мы двумя руками за школьную форму. Вместе с тем, нельзя исключать, например, ношение платков, если в них кому-то комфортно. Но мы и за то, чтоб их никому не навязывали, заставляя надевать всех, в том числе и немусульман", — заявил представитель Совета муфтиев России.

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Религия и мировоззрение
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