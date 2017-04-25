Памятник Ивану Грозному в Александрове откроет сыгравший царя актер

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Открытие памятника Ивану Грозному в Александрове, где когда-то находилась царская резиденция, состоится в субботу, на церемонию приглашен много лет игравший Грозного на сцене Малого театра Дмитрий Михайлов, сообщили РИА Новости организаторы – фонд сохранения культурного наследия "Русский витязь".

Ранее сообщалось, что памятник будет установлен и открыт в августе 2017 года на берегу реки Серой, напротив исторической Александровской слободы. Автором монумента является член Союза художников России и Союза художников Москвы Василий Селиванов. Это будет второй памятник царю в России — в октябре 2016 года памятник Грозному был открыт в Орле.

"Мы пригласили множество известных людей, в частности, в церемонии примут участие Дмитрий Михайлов, игравший Грозного в Малом Театре, автор всем известных мультфильмов Вячеслав Назарук, депутат Госдумы Александр Карелин, хоругвеносцы будут держать исторические хоругви, с которыми ходил крестным ходом сам царь", — рассказал президент фонда Дмитрий Лысенков.

Закладка памятника состоялась 6 августа прошлого года, а сама идея об установке монумента появилась еще в 2005 году. Тогда инициативу поддержали 95% опрошенных жителей города. По словам Лысенкова, проект получил одобрение и поддержку со стороны властей региона.

С 1565 по 1581 год Александров был столицей Опричнины – фактическим центром российского государства. Сюда была перенесена первая на Руси типография и здесь находилась царская книгописная палата, отсюда был совершен печально знаменитый поход на вольный Новгород. После убийства своего сына царь покинул Александров и более никогда в него не возвращался.