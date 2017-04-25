СПЧ: реестр специалистов в сфере защиты прав верующих создадут в России

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Реестр юристов и правозащитников, которые специализируются на реализации права на свободу совести и вероисповедания, появится в России, сообщает во вторник сайт президентского Совета по правам человека. Вести его будет организация "Славянский правовой центр", которую возглавляет один из авторов инициативы Владимир Ряховский.

"В России по инициативе члена совета, известного адвоката Владимира Ряховского и доктора юридических наук, адвоката и главного редактора журнала "Религия и право" Анатолия Пчелинцева создается реестр юристов и правозащитников, специализирующихся на консультировании и ведении судебных дел, связанных с реализацией права на свободу вероисповедания", — сообщается на сайте совета.

Поводом для создания реестра послужили сообщения о нарушении прав верующих и религиозных объединений, поступающие из разных регионов России. Жалобы, в частности, связаны с произвольным толкованием и применением законодательства, регулирующего осуществление миссионерской деятельности.

"Прием кандидатов будет осуществляться по заявкам, а утверждать их и вести реестр будет некоммерческое партнерство "Славянский правовой центр", который возглавляет Владимир Ряховский", — говорится в сообщении.

"Славянский правовой центр" существует более 20 лет, оказывает правовую поддержку религиозным объединениям.