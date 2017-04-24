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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Надуманный конфликт вокруг Исаакиевского собора переходит в новый формат

Сюжет:
Передача Исаакиевского собора РПЦ (168)
18:4224.04.2017
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© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкИсаакиевский собор в Санкт-ПетербургеИсаакиевский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Владимир Лепехин,Александр Рудаков

На днях директор музея "Исаакиевский собор" Николай Буров сообщил о том, что прекратит работу с 1 июня, за пять дней до истечения срока контракта. 

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Директор Исаакиевского собора уходит в отставку
Возможно именно это заявление станет ключевым фактором решения вопроса об изменении статуса собора.

Напомним, что к Пасхе сотрудники музея, согласно устному распоряжению администрации Санкт-Петербурга, должны были вывезти из собора экспонаты музейного значения. (Их предполагается разместить в Государственном музее истории Санкт-Петербурга). Однако администрация Музея даже не приступала к составлению описи подлежащих эвакуации экспонатов.

Сам пока еще директор музея Николай Буров на вопросы представителей СМИ ссылается на нерешенность целого ряда организационных вопросов, в том числе — отсутствие заявки на передачу Исаакиевского собора в распоряжение РПЦ от самой Русской православной церкви (как будто решений на этот счет властей Петербурга и соответствующего федерального закона не достаточно).

Заметим, что подача заявки РПЦ — формальность; церковь в данном случае терпеливо ждет окончательного решения вопроса властей в том или ином его виде, чтобы затем исполнить это решение, каким бы оно ни было.

Экспонатов действительно много, и для их перемещения и впрямь следует проделать гигантскую работу (по мнению Бурова, на вывоз экспонатов понадобится не менее двух (!) лет), однако за бездействием руководства музея отчетливо прослеживается и другое — тактика на затягивание процесса передачи собора. В результате вполне объяснимые сложности, связанные с процессом передачи собора (многократно и успешно преодолевавшиеся в аналогичных ситуациях в других регионах страны) стали поводом для перевода вполне стандартной административной процедуры в формат некоего "гражданского конфликта", позволяющего конкретным политическим силам набирать очки в "противостоянии" не только Русской православной церкви, но и партии "Единая Россия", которой они проиграли региональные выборы несколько месяцев назад.

Общеизвестно, что в сентябре 2016 года партии "Яблоко" и "Партия роста" с треском проиграли питерские выборы. Они получили всего пять депутатских мандатов, в то время как провластная партия — 36, что позволило последней обеспечить полный контроль в городском Законодательном Собрании. Ну а теперь оппозиция получила хороший повод для организации реванша.

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Камни преткновения. Церковь вне политики?
В процессе раскручивания "конфликта" вокруг Исаакия оппозицией был задействован весь возможный арсенал средств срыва решения о передаче собора. Всё началось с попытки собрать на Марсовом поле общегородские митинги протеста, но они провалились, поскольку в самом большом из них приняли участие не более 2-х тысяч человек. Затем организаторы протестных акций использовали такой модный способ привлечения внимания к своим требованиям, как сбор подписей под соответствующей петицией. (Формально петицию подписали 200 тысяч человек, но сегодня любой фолловер знает, как на самом деле собираются подписи в социальных сетях).

Попутно оппозиционные политики попытались мобилизовать на борьбу с "ретроградами" РПЦ представителей научного сообщества Петербурга и музейщиков, однако и их не удалось поссорить с православной общественностью. В частности, по  инициативе Всемирного русского народного собора по стране прошла серия мероприятий, в ходе которых верующие и музейное сообщество продемонстрировали свою солидарность в деле сохранения и музейных ценностей, и православных служб в соборах и храмах.

Оппозиция попыталась привлечь внимание СМИ и политиков к фактически надуманной и искусственно раздутой проблеме "конфликта вокруг Исаакиевского собора" и путем привлечения к подписанию писем-обращений к первым лицам страны, включая президента,  известных деятелей культуры, например, уважаемого нами директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Однако и это не подействовало на руководство администрации Санкт-Петербурга и Минкультуры РФ.

Была, наконец, предпринята попытка организовать антиправославную кампанию в прессе, после чего на некоторых сайтах появились кощунственные публикации с обвинениями в адрес РПЦ, якобы стремящейся взять под контроль торговлю на территории храма. Однако и эта кампания быстро сошла на нет в силу неприятия подобных инсинуаций большинством российских журналистов.

В середине марта организаторы протестных акций (а именно они являются в названном "гражданском противостоянии" активной и атакующей стороной) перевели "конфликт" по Исаакию в пространство правовой казуистики. Один за другим в различные судебные инстанции города были направлены три исковых заявления, касающихся вопроса о законности распоряжения комитета имущественных отношений Петербурга от 30.12.2016 "Об использовании объекта недвижимости по адресу Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, дом 4 литера А".

В конечном счете, Смольнинский районный суд объединил все три иска в одно дело, после чего решил не рассматривать последний коллективный иск об оспаривании передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, как и первые два. Основание: распоряжение комитета имущественных отношений по поводу Исаакиевского собора не является документом о передаче храма РПЦ.

Однако же любителей раздуть конфликт там, где его нет, не удовлетворили решения Васильеостровского и Смольнинского судов.
Следующей инициативой оппозиции стала отправка в горизбирком заявки на проведение в северной столице соответствующего референдума о судьбе собора. Первая заявка была отклонена из-за неправильно оформленных документов, после чего организаторы подали вторую заявку, которая была удовлетворена городской избирательной комиссией.

Вид на Исаакиевскую площадь в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Карпов
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Эсеры потребуют роспуска заксобрания при отказе в референдуме по Исаакию
При этом инициаторы проведения референдума хорошо понимают, что теперь решение горизбиркома должно будет подтвердить Законодательное собрание Санкт-Петербурга, а оно такое решение не подтвердит, поскольку большинство его депутатов не собираются пересматривать принятое ими же ранее решение.

Словом, во всей этой истории с передачей Исаакиевского собора церкви нет реального конфликта, а есть циничное использование оппозицией резонансной темы в качестве повода для банального Пиара своих организаций и политиков.

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Религия и мировоззрение
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