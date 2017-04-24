Надуманный конфликт вокруг Исаакиевского собора переходит в новый формат

Владимир Лепехин,Александр Рудаков

На днях директор музея "Исаакиевский собор" Николай Буров сообщил о том, что прекратит работу с 1 июня, за пять дней до истечения срока контракта.

Возможно именно это заявление станет ключевым фактором решения вопроса об изменении статуса собора.

Напомним, что к Пасхе сотрудники музея, согласно устному распоряжению администрации Санкт-Петербурга, должны были вывезти из собора экспонаты музейного значения. (Их предполагается разместить в Государственном музее истории Санкт-Петербурга). Однако администрация Музея даже не приступала к составлению описи подлежащих эвакуации экспонатов.

Сам пока еще директор музея Николай Буров на вопросы представителей СМИ ссылается на нерешенность целого ряда организационных вопросов, в том числе — отсутствие заявки на передачу Исаакиевского собора в распоряжение РПЦ от самой Русской православной церкви (как будто решений на этот счет властей Петербурга и соответствующего федерального закона не достаточно).

Заметим, что подача заявки РПЦ — формальность; церковь в данном случае терпеливо ждет окончательного решения вопроса властей в том или ином его виде, чтобы затем исполнить это решение, каким бы оно ни было.

Экспонатов действительно много, и для их перемещения и впрямь следует проделать гигантскую работу (по мнению Бурова, на вывоз экспонатов понадобится не менее двух (!) лет), однако за бездействием руководства музея отчетливо прослеживается и другое — тактика на затягивание процесса передачи собора. В результате вполне объяснимые сложности, связанные с процессом передачи собора (многократно и успешно преодолевавшиеся в аналогичных ситуациях в других регионах страны) стали поводом для перевода вполне стандартной административной процедуры в формат некоего "гражданского конфликта", позволяющего конкретным политическим силам набирать очки в "противостоянии" не только Русской православной церкви, но и партии "Единая Россия", которой они проиграли региональные выборы несколько месяцев назад.

Общеизвестно, что в сентябре 2016 года партии "Яблоко" и "Партия роста" с треском проиграли питерские выборы. Они получили всего пять депутатских мандатов, в то время как провластная партия — 36, что позволило последней обеспечить полный контроль в городском Законодательном Собрании. Ну а теперь оппозиция получила хороший повод для организации реванша.

В процессе раскручивания "конфликта" вокруг Исаакия оппозицией был задействован весь возможный арсенал средств срыва решения о передаче собора. Всё началось с попытки собрать на Марсовом поле общегородские митинги протеста, но они провалились, поскольку в самом большом из них приняли участие не более 2-х тысяч человек. Затем организаторы протестных акций использовали такой модный способ привлечения внимания к своим требованиям, как сбор подписей под соответствующей петицией. (Формально петицию подписали 200 тысяч человек, но сегодня любой фолловер знает, как на самом деле собираются подписи в социальных сетях).

Попутно оппозиционные политики попытались мобилизовать на борьбу с "ретроградами" РПЦ представителей научного сообщества Петербурга и музейщиков, однако и их не удалось поссорить с православной общественностью. В частности, по инициативе Всемирного русского народного собора по стране прошла серия мероприятий, в ходе которых верующие и музейное сообщество продемонстрировали свою солидарность в деле сохранения и музейных ценностей, и православных служб в соборах и храмах.

Оппозиция попыталась привлечь внимание СМИ и политиков к фактически надуманной и искусственно раздутой проблеме "конфликта вокруг Исаакиевского собора" и путем привлечения к подписанию писем-обращений к первым лицам страны, включая президента, известных деятелей культуры, например, уважаемого нами директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Однако и это не подействовало на руководство администрации Санкт-Петербурга и Минкультуры РФ.

Была, наконец, предпринята попытка организовать антиправославную кампанию в прессе, после чего на некоторых сайтах появились кощунственные публикации с обвинениями в адрес РПЦ, якобы стремящейся взять под контроль торговлю на территории храма. Однако и эта кампания быстро сошла на нет в силу неприятия подобных инсинуаций большинством российских журналистов.

В середине марта организаторы протестных акций (а именно они являются в названном "гражданском противостоянии" активной и атакующей стороной) перевели "конфликт" по Исаакию в пространство правовой казуистики. Один за другим в различные судебные инстанции города были направлены три исковых заявления, касающихся вопроса о законности распоряжения комитета имущественных отношений Петербурга от 30.12.2016 "Об использовании объекта недвижимости по адресу Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, дом 4 литера А".

В конечном счете, Смольнинский районный суд объединил все три иска в одно дело, после чего решил не рассматривать последний коллективный иск об оспаривании передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, как и первые два. Основание: распоряжение комитета имущественных отношений по поводу Исаакиевского собора не является документом о передаче храма РПЦ.

Однако же любителей раздуть конфликт там, где его нет, не удовлетворили решения Васильеостровского и Смольнинского судов.

Следующей инициативой оппозиции стала отправка в горизбирком заявки на проведение в северной столице соответствующего референдума о судьбе собора. Первая заявка была отклонена из-за неправильно оформленных документов, после чего организаторы подали вторую заявку, которая была удовлетворена городской избирательной комиссией.

При этом инициаторы проведения референдума хорошо понимают, что теперь решение горизбиркома должно будет подтвердить Законодательное собрание Санкт-Петербурга, а оно такое решение не подтвердит, поскольку большинство его депутатов не собираются пересматривать принятое ими же ранее решение.

Словом, во всей этой истории с передачей Исаакиевского собора церкви нет реального конфликта, а есть циничное использование оппозицией резонансной темы в качестве повода для банального Пиара своих организаций и политиков.