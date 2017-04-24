Мусульмане творчески опротестовали запрет на громкоговорители на минаретах

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мусульмане Яффы решили оригинально опротестовать законопроект Кнессета о запрете использования громкоговорителей на минаретах для призыва на молитву (азана). Верующие устроили конкурс на лучшего исполнителя азана, взяв пример с известного американского телешоу American Idol, пишет Worldreligionnews.

"Конкурс на лучшего чтеца азана организовали муэдзины (служители мечети, призывающие верующих на молитву — ред.) города Яффо. Победитель получает возможность бесплатно посетить Мекку", — сообщает издание.

Согласно законопроекту, уже прозванному "биллем о муэдзинах", использование громкоговорителей будет запрещено в ночное время, также будет снижена их громкость. Издание отмечает, что инициатива стала ответом на жалобы проживающих вблизи мечетей израильтян.

Громкоговорители используют муэдзины — служители мечетей, возглащающие с минарета время наступления молитвы. Документ вызвал жаркие споры в Кнессете. Во время рассмотрения законопроекта, многие арабские депутаты, по данным СМИ, скандировали "Аллаху акбар!" в знак протеста. Критики видят в законе попрание религиозной свободы в Израиле.

Всего в Израиле действуют почти 500 мечетей. Призывы на первую молитву звучат с восходом солнца.