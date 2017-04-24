Землю с единственного в РФ места боев Первой мировой привезут в Москву

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Землю из единственного в РФ региона, где в годы Первой мировой войны проходили бои, намерены привезти в Москву на территорию Братского кладбища, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" первый зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков.

Историки, верующие и общественные деятели из числа жителей московского района Сокол выступили с инициативой создания федерального мемориала на территории Братского кладбища. Их поддержали в РПЦ. Кладбище открылось в 1915 году, на нем похоронено 18 тысяч человек. Сейчас на его месте находится Мемориально-парковый комплекс героев Первой мировой войны. В начале мая на территории комплекса состоится панихида по всем погребенным на Братском кладбище.

"На территории нынешней Российской Федерации место, где проходили бои, где проливалась кровь наших воинов — это территория Калининградской области. И мы планируем привезти оттуда землю с прахом наших солдат", — сказал Щипков.

Общественники и представители РПЦ надеются, что на территории парка появится первый в Москве музей, целиком посвященный Первой мировой войне.

"Я был бы очень рад, если сюда (к созданию музея — ред.) подключилось бы Российское военно-историческое общество, Министерство культуры, правительство Москвы и правительство РФ. Мне бы очень хотелось, чтобы это был федеральный центр для того, чтобы можно было развиваться и привлекать средства, без которых невозможно создать этот музей. Церковь готова принимать посильное участие", — пояснил представитель РПЦ.