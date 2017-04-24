Памятные мероприятия по жертвам Холокоста проходят по всей России

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Ряд образовательных и памятных мероприятий проходит в Москве и российских регионах в связи с годовщиной восстания евреев в Варшавском гетто в 1943 году. В еврейских общинах всего мира этот день известен как Йом-а-Шоа — День Катастрофы и героизма, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского еврейского конгресса.

По всей стране в еврейских общинах проходят специальные мероприятия: встречи с ветеранами, зажжение свечей и поминальные молитвы.

"Так масштабно эта дата в России еще не отмечалась. И если "Неделя памяти", ежегодно проходящая в нашей стране в январе, рассчитана на самую широкую аудиторию, то в апреле акцент будет сделан на образовательном компоненте и на участии педагогов, школьников и студентов", — говорится в сообщении.

В Мемориальной синагоге на Поклонной горе РЕК и Центр "Холокост" проведут "Марафон памяти" с участием школьников и студентов. Юные гости синагоги встретятся с ветеранами Великой Отечественной и пережившими Холокост бывшими узниками гетто и нацистских концлагерей, узнают личные истории этих людей. На памятной церемонии прозвучит траурная сирена, которую ежегодно слышит в этот день весь Израиль.

В рамках "Марафона" в синагоге состоится образовательный семинар " для директоров и учителей еврейских воскресных школ со всей страны.

"Марафон памяти" проходит и в других регионах. В Орле при поддержке РЕК местная еврейская община организует встречу орловских школьников с пожилыми членами общины, пережившими Холокост. Встречу проведут в здании синагоги, которое в ноябре прошлого года было возвращено местными властями еврейской общине.

Как уточнили в РЕК, в отличие от Международного дня памяти жертв Холокоста (27 января), отмечаемого в годовщину освобождения Красной армией лагеря смерти Освенцим, День Катастрофы и героизма посвящен не только жертвам Холокоста, но и тем евреям, которые оказывали сопротивление своим палачам. В этот день вспоминают не только Освенцим, Майданек и Бабий Яр, но и подполье Вильнюсского гетто, еврейские партизанские отряды в Белоруссии, восстание в Собиборе, а также многие другие менее известные, но не менее славные примеры героизма тех, кто подлежал уничтожению в ходе "окончательного решения еврейского вопроса".