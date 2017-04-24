Кадыров и Газманов споют в храме Христа Спасителя песни военных лет

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Концерт "Песни великой Победы" с участием финалиста телепроекта "Голос" Эмиля Кадырова и певца Родиона Газманова, приуроченный к празднованию Пасхи и Дня Победы, состоится 25 апреля в зале церковных соборов храма Христа Спасителя, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

"В репертуаре коллектива более трёхсот произведений в оригинальной обработке. Основу составляют лучшие образцы духовного песнопения, русские народные песни и старинные романсы, песни советских, российских композиторов, песни военных лет", — говорится в сообщении.

Впервые на сцене выступит сводных хор московских храмов "Сорок сороков". Помимо этого, на сцене зала в зале церковных соборов храма Христа Спасителя будет собрана мобильная колокольная установка, поэтому весь концерт будет звучать звон колоколов.