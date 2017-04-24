Священник УПЦ МП стал победителем украинского песенного шоу "Голос страны"

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Украинский протоиерей Александр Клименко, настоятель Свято-Троицкого храма УПЦ МП, стал победителем украинского вокального телешоу "Голос страны" — аналога популярной в России программы "Голос".

Как сообщается официальном сайте Бориспольской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата, священник победил по результатам смс-голосования. В финале отец Александр спел композицию исполнил песню украинского певца Николая Мозгового "Материнская любовь". Наставником исполнителя была известная украинская певица Тина Кароль.

Победитель получил в подарок трехмесячную ротацию на одной из крупнейших радиостанций Украины, а также право на съемку клипа и квартиру в Киеве.

"Если образ священника вдохновит кого-то к молитве — это прекрасно. Известный публицист XX века говорил, что развлечения находятся во власти человека, а настоящая радость — во власти Бога. Я постараюсь принять участие как раз в том, что приносит настоящую радость", — отмечал протоиерей еще в начале своего участия в телешоу.

"Спасибо всем-всем-всем за поддержку! Впрочем, главной новостью недели, месяца и всей жизни продолжаю считать, что

Христос воскрес!", — написал позднее Клименко на своей странице в Facebook.

Протоиерей Александр Клименко, как сообщает сайт УПЦ МП, возглавляет отдел "Церковь и культура" Бориспольской епархии, а также является преподавателем епархиальных катехизаторских курсов и христианской этики в школе. Помимо этого, Клименко много лет является священником при исправительной колонии города Березань Киевской области. Женат, имеет четырех детей.

В России победителем четвертого сезона "Голоса" стал иеромонах Фотий (Мочалов) из Свято-Пафнутьева Боровского монастыря. В том же сезоне участие приняла протестантка Рената Волкиевич.