В Москве 25 апреля пустят дополнительные автобусы до кладбищ

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Дополнительные автобусные маршруты в Москве организуют от станций метро до кладбищ 25 апреля, в день, когда православные отмечают Радоницу, сообщается в воскресенье на портале столичной мэрии.

"Работа наземного транспорта изменится 25 апреля из-за массового посещения кладбищ… Автобусы будут ездить до Востряковского и Кузьминского кладбищ, а также до кладбища "Ракитки" и 2-го Московского крематория", — говорится в сообщении.

Автобусы Э будут курсировать между станцией метро "Юго-Западная" и Востряковским кладбищем, а также от "Рязанского проспекта" через Кузьминское кладбище до станции метро "Кузьминки". Экспрессный автобус № 531э будет возить пассажиров от "Теплого Стана" до кладбища "Ракитки".

От станции метро "Новокосино" пустят автобусы № 560 до 2-го Московского крематория. Кроме того, автобусы № 760 с 8.30 до 19.00 вместо 2-го Московского крематория будут ехать до станции метро "Новокосино".

Во вторник второй недели после Пасхи, которая называется Неделей Фомы, православная церковь отмечает Радоницу – день особого поминовения усопших. В 2017 году Радоница отмечается 25 апреля.