Российские мусульмане поздравили Эрдогана с результатами референдума

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин от имени отечественных мусульман направил президенту Турции Тайипу Эрдогану поздравления с результатами конституционного референдума.

"Молитвенно желаем вам успехов на многосложном пути и выражаем уверенность, что, являясь мусульманским правителем и лидером, сегодня вы продемонстрируете миру тот истинный образец принципов человеколюбия и гуманности, предписанных нашей благословенной религией ислам, а проводимая вами мудрая и дальновидная политика будет продолжать вносить достойный вклад в проводимые преобразования в Турции и в укрепление евразийского единства, освященного вековыми традициями", — приводятся на сайте СМР слова Гайнутдина.

Муфтий отметил, что Турция и РФ исторически являются партнерами, причем их отношения строятся "на принципах взаимного уважения и доверия", "активизируются и укрепляются" с течением времени.

Конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской системы правления на президентскую закончился победой сторонников Эрдогана с незначительным перевесом. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Оппозиция потребовала отмены итогов референдума, в частности, сославшись на незаконность решения избиркома считать действительными бюллетени и конверты без печатей, однако ВИС отклонил эту апелляцию. После этого оппозиция заявила, что может обратиться в конституционный суд и в Европейский суд по правам человека.