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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Ночные волки" привезут 9 мая в Берлин книгу с именами советских ветеранов

19:1620.04.2017
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© РИА Новости . Мария ШустроваНочные волки и ветераны ВОВНочные волки и ветераны ВОВ
© РИА Новости . Мария Шустрова

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Мотоциклисты из клуба "Ночные волки" отправятся 27 апреля в мотопробег "Дороги победы — на Берлин", в ходе акции они посетят военные мемориалы и захоронения, а также привезут в столицу Германии книгу "Победители и наследники", в которой увековечены имена фронтовиков, принявших участие в Параде Победы 24 июня 1945 года.

В этой книге впервые восстановлены имена тех солдат, командиров и полководцев, которые 24 июня 1945 года участвовали в Параде Победы в Москве… Теперь эту книгу мы хотим передать на вечное хранение городу Берлину в дар немецкому народу, чтобы они знали имена лучших советских воинов, которые освободили Германию от диктатуры фашизма", — сказал журналистам исследователь политической истории мира, автор книги "Победители и Наследники" Николай Над.

По его словам, в издание вошли имена 16 тысяч человек, прошедших войну и прибывших в столицу для участия в параде. "Казалось бы, эти 16 тысяч имен должны были переписать и передать на вечное хранение в главные архивы страны. Однако этого не сделали. Понадобились долгие годы, чтобы восстановить имена участников того легендарного парада и обнародовать их в этой книге", — пояснил Над.

"Мы хотим передать эту книгу не потому, что хотим увековечить имена каждого из нас, но чтобы все знали, что мы никогда Родину не бросим, что мы ее защитим… Я хочу, чтобы вы привезли им этот документ, чтобы они знали, что мы хотим мира", — заявил генерал, Герой Советского Союза, военный лётчик, участник Парада Победы 1945 года Анатолий Артеменко, обращаясь к мотоциклистам.

В свою очередь, лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов по прозвищу Хирург отметил, что мотоклуб уже третий год совершает марш-бросок до Берлина. Он надеется, что, в отличие от прошлых годов, на этот раз европейские власти не будут препятствовать путешествию, так как сейчас в зарубежной прессе есть только положительные публикации о предстоящей акции, все больше европейцев ее поддерживают и хотят присоединиться. Мотоциклист также выразил сожаление, что из-за наложенных на него санкций он сможет довести мотоколонну только до Бреста.-0-

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Религия и мировоззрение
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