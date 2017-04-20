Суд принял жалобу активистов на прекращение иска против передачи Исаакия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал апелляционную жалобу адвоката местных активистов на прекращение Смольнинским районным судом производства по иску о признании незаконным распоряжения, позволяющего передать Исаакиевский собор в пользование РПЦ, сообщил РИА Новости в четверг представитель пресс-службы суда.
"Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал частную апелляционную жалобу С.А. Бакешина на определение Смольнинского районного суда о прекращении производства по административному делу о признании незаконным распоряжения комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга №160-р от 30.12.2016 "Об использовании объекта недвижимости по адресу: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, д. 4", — говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости представитель горсуда Петербурга, Бакешин является адвокатом активистов, которые ранее отправили апелляционную жалобу в Смольнинский районный суд.