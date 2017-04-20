Ученые заявили о "важном открытии" в Долине царей Древнего Египта

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Команда египетских археологов обнаружила гробницу с несколькими мумиями возле знаменитой Долины Царей, в которой древние египтяне хоронили фараонов. Находки отличаются уникальной сохранностью, что, по словам ученых, является "важным открытием", пишет журнал National Geographic.

Внутри гробницы возрастом 3500 лет помимо мумий были обнаружены десять деревянных саркофагов и более тысячи погребальных статуй различных богов. Предполагается, что гробница была построена во время 18-й династии царей Египта и принадлежала вельможе по имени Эйшат.

Гробница имеет Т-образную форму. Она начинается широким помещением, а затем сужается в длинный зал, ведущий во внутреннюю погребальную камеру. Чтобы обнаружить захоронение, ученым пришлось вынести из гробницы около 20 тысяч кубометров мусора.

"Эта гробница была известной, но мы никогда не были внутри", — сказал журналистам министр древностей Египта Халед Эль-Энани.

Усыпальница была расположена недалеко от некрополя Драа Абул Нагаа на западном берегу Нила. Возле него находится знаменитая Долина царей Древнего Египта. В ней был погребен в том числе знаменитый фараон Тутанхамон.

Власти Египта надеются, что открытие ученых позволит привлечь в регион туристов. Сейчас их приток значительно сократился.