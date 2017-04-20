В РПЦ предупредили о подготовке сектантами массового суицида в Челябинске

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Миссионерский отдел Челябинской епархии призвал правоохранительные органы расследовать деятельность турецкой секты "Союз мирового братства", по данным епархии, ее адепты намерены массово свести счеты с жизнью.

"В настоящее время миссионерский отдел располагает информацией, которая может быть истолкована как подготовка к совершению акта массового самоубийства весной этого года", — говорится в сообщении на сайте епархии.

На ресурсе приведен текст "сообщения из Космоса" последователям секты, в котором говорится, что "весной 2017 года" у них завершается "единый Контракт". В другом тексте "Союза мирового братства", приведенном епархией, говорится, что "период подготовки помощи землянам закончился".

"Обеспокоенность миссионерского отдела обусловлена тем, что религиозно мотивированные массовые самоубийства — не такая уж и редкость среди деструктивных культов. … Исходя из сказанного, миссионерский отдел Челябинской епархии настаивает на проведении тщательного расследования деятельности "Союза Мирового Братства" и принятии срочных профилактических мер по недопущению возможного массового ухода из жизни последователей культа", — заявили в отделе.

"Миссионерский отдел Челябинской епархии обращается ко всем ответственным гражданам, близкие и родные которых оказались вовлечены в культ, с просьбой быть исключительно внимательными к ним, немедленно реагировать на любые тревожные признаки", — доюавили в епархии.