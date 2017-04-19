Союз креста и полумесяца: папа с патриархом едут в Египет

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей будет сопровождать папу Римского Франциска 28 апреля во время его визита к верховному имаму Египта шейху Ахмаду ат-Тейибу, сообщила итальянская газета L’Avvenire.

По оценкам экспертов, встреча наиболее влиятельных духовных лидеров христианства и ислама, не отмененная после терактов, совершенных в Египте в вербное воскресенье, станет важным моментов в совместном противостоянии распространению терроризма и в защите в странах с преобладающим мусульманским населением.

Апостольский визит Франциска в Египет запланирован на 28-29 апреля. В ходе поездки понтифик проведет встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, патриархом Коптской церкви, Александрийским папой Феодором (Тавадросом) II и посетит крупнейший в суннитском мире исламский университет Аль-Азхар, где встретится с шейхом Ахмадом ат-Тейибом.

Невзирая на угрозы

"Папа не останавливается перед лицом того, что, к сожалению, произошло. Он с большой твердостью и убежденностью отправится в Египет, чтобы поспособствовать диалогу и общности христианской жизни", — сообщил Ватиканскому радио генеральный настоятель католического Ордена братьев меньших конвентуальных Марко Таска.

"Папа постоянно получает всю информацию, и он подтвердил свое путешествие в Египет", — подчеркнул Таска.

Ранее заместитель государственного секретаря Ватикана по общим делам — архиепископ Джованни Анджело Беччу сообщил, что власти Египта заверили Святой престол в безопасности предстоящего визита понтифика.

На Бога надейся, но охрану слушай…

Спецслужбы Египта и Ватикана находятся в постоянном рабочем контакте, представители ватиканской жандармерии уже совершили визит в Египет и оценили ситуацию на месте. В ближайшие дни состоится их второй визит.

Сообщается, что в ходе поездки в Каир понтифик будет передвигаться исключительно в закрытом "папамобиле", а остановки на пути следования папского кортежа будут короткими, чтобы минимизировать риски для предстоятеля Католической церкви.

В контексте террора

В христианских храмах Египта 9 апреля прогремели два взрыва. В главной церкви египетского города Танта предположительно подорвался смертник, прошедший в церковь во время службы, погибли порядка 30 человек, около 80 получили ранения. Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта — Александрии, где в это время находился коптский патриарх Тавадрос II.

Среди погибших в этом теракте числятся четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.

В ходе торжественной мессы в Ватикане в Пальмовое (Вербное) воскресенье папа Франциск выразил глубокие соболезнования Тавадросу II и всему египетскому народу в связи с гибелью людей в результате взрывов в Египте.