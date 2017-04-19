Союз креста и полумесяца: папа с патриархом едут в Египет

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей будет сопровождать папу Римского Франциска 28 апреля во время его визита к верховному имаму Египта шейху Ахмаду ат-Тейибу, сообщила итальянская газета L’Avvenire.
Апостольский визит Франциска в Египет запланирован на 28-29 апреля. В ходе поездки понтифик проведет встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, патриархом Коптской церкви, Александрийским папой Феодором (Тавадросом) II и посетит крупнейший в суннитском мире исламский университет Аль-Азхар, где встретится с шейхом Ахмадом ат-Тейибом.
Невзирая на угрозы
"Папа не останавливается перед лицом того, что, к сожалению, произошло. Он с большой твердостью и убежденностью отправится в Египет, чтобы поспособствовать диалогу и общности христианской жизни", — сообщил Ватиканскому радио генеральный настоятель католического Ордена братьев меньших конвентуальных Марко Таска.
"Папа постоянно получает всю информацию, и он подтвердил свое путешествие в Египет", — подчеркнул Таска.
Ранее заместитель государственного секретаря Ватикана по общим делам — архиепископ Джованни Анджело Беччу сообщил, что власти Египта заверили Святой престол в безопасности предстоящего визита понтифика.
На Бога надейся, но охрану слушай…
Сообщается, что в ходе поездки в Каир понтифик будет передвигаться исключительно в закрытом "папамобиле", а остановки на пути следования папского кортежа будут короткими, чтобы минимизировать риски для предстоятеля Католической церкви.
В контексте террора
В христианских храмах Египта 9 апреля прогремели два взрыва. В главной церкви египетского города Танта предположительно подорвался смертник, прошедший в церковь во время службы, погибли порядка 30 человек, около 80 получили ранения. Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта — Александрии, где в это время находился коптский патриарх Тавадрос II.
Среди погибших в этом теракте числятся четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.
В ходе торжественной мессы в Ватикане в Пальмовое (Вербное) воскресенье папа Франциск выразил глубокие соболезнования Тавадросу II и всему египетскому народу в связи с гибелью людей в результате взрывов в Египте.