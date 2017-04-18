Церковь Шотландии намерена извиниться перед геями

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Шотландская церковь намерена принять резолюцию с извинениями перед гомосексуалистами после "долгой истории их дискриминации", к этому ее призвали влиятельнейшие теологи церкви, пишет The Herald.

Резолюция будет рассмотрена Генеральной ассамблеей Церкви Шотландии в мае. Теологи призвали духовенство извиниться перед геями "как лично, так и от имени Церкви".

"Мы признаем, что как Церковь часто не защищали личность и христианское призвание геев", — приводит издание слова Йена Торренса, одного из авторитетных богословов Церкви Шотландии.

Помимо этого, он призвал рассмотреть вопрос об обязательном венчании однополых браков. Сейчас этот вопрос решает на свое усмотрение каждый приходской священник. В прошлом году Церковь разрешила своему духовенству вступать в однополые браки.

Церковь Шотландии вошла в состав Церкви Англии в 2016 году. У них имеются существенные расхождения в оценке гомосексуальных отношений. Церковь Англии не благословляет гомосексуальных браков среди священников.