Лавров: РФ будет защищать христиан на Ближнем Востоке и севере Африки

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Россия продолжит делать все возможное для защиты христиан от нападок на Ближнем Востоке и севере Африки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на приеме в министерстве по случаю православной Пасхи.

По его словам, дестабилизация обстановки на Ближнем Востоке и севере Африки сильнейшим образом ударила по проживающим там христианам, "подвергающимся геноциду со стороны экстремистов". "Совершенные в христианский праздник циничные преступления против мирных верующих в египетских Танте и Александрии были направлены на то, чтобы разжечь межконфессиональную рознь", — сказал Лавров, слова которого приводятся на сайте МИД РФ.

"Будем и впредь делать все возможное для предотвращения нападок на христиан и разломов по межцивилизационному и межрелигиозному признакам", — подчеркнул глава ведомства.

Он указал, что на решение этой задачи направлено принятое 7 апреля в Ташкенте Совместное заявление министров иностранных дел СНГ о недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и представителей других конфессий. "Надеемся, что это решение подтолкнет ОБСЕ, которая еще в 2014 году постановила разработать отдельные декларации по борьбе с христианофобией и исламофобией. До сих пор это обязательство не выполнено", — заметил Лавров.

Девятого апреля, в Вербное воскресенье, в церквях Египта с разницей в несколько часов прогремели два взрыва. В главной церкви египетского города Танта предположительно подорвался смертник, прошедший в церковь во время службы, погибли порядка 30 человек, около 80 получили ранения. Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта — Александрии, где в это время находился коптский патриарх Тавадрос II. Жертвами стали 17 человек. Среди погибших в этом теракте числятся четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв. Президент Египта вскоре объявил, что в стране вводится чрезвычайное положение сроком на три месяца.