Патриарх Кирилл: РПЦ сделает все для освобождения пленных на Донбассе

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) продолжит прилагать все усилия для освобождения военнопленных на Украине, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на традиционном пасхальном приеме в Министерстве иностранных дел.

Ранее самопровозглашенная ДНР при содействии патриарха Кирилла передала Киеву украинского пленного Тараса Колодия, захваченного 21 января 2015 года в аэропорту Донецка. С просьбой помочь в освобождении к патриарху обратился митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Передача украинского пленного состоялась под Донецком. Всего при содействии Украинской церкви было освобождено 15 военнопленных.

"Я хотел бы особенно отметить усилия Украинской церкви в осуществлении попыток организовать обмен военнопленными. Ко мне обратился владыка Онуфрий (глава УПЦ МП — ред.) а к нему — несчастная православная женщина, мать молодого человека, который попал в плен, с просьбой, чтобы его освободить. По милости Божией это освобождения произошло. Сейчас есть несколько имен на повестке дня, мы будем пытаться, чтобы освобождались как украинцы, находящиеся в плену у ополченцев Донбасса, так и представители донбасских вооруженных сил, которые находятся в плену в Украине", — сказал предстоятель РПЦ.

Патриарх надеется, что эта "чисто гуманитарная акция" сможет принести людям передышку, удовлетворение и радость от встречи братьев, сестер и мужей, долгое время находившихся в неволе. При этом он подчеркнул, что Русская и Украинская церкви никогда не займут чью-то сторону в продолжающемся конфликте в стране.

"Церковь не может быть с одними против других. Она перестает быть Церковью, она становится частью политической силы. Если нас призывают объединиться с тем, чтобы выступить против кого-то на Донбассе – мы не можем это сделать, потому что на Донбассе наша паства. Так же как наша паства и во Львовской области. Церковь может быть только для всех", — убежден первоиерарх.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.