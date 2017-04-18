Пьянство финнов на Пасху привело к массовым детским стрессам

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Злоупотребление алкоголем взрослыми финнами на Пасху стало причиной стресса для многих детей, ради этого для них даже была открыта "горячая линия" помощи, сообщает финское издание Yle.

"Мы выслушали детей, чьи родители злоупотребляли алкоголем во время праздников. Это стало для них стрессовой ситуацией. Жизнь некоторых детей была в течение нескольких дней омрачена из-за этого",- цитирует издание представителей Лиги Маннергейма по защите детства, которая открыла "горячую линию".

В организации также заявили об увеличении числа звонков, связанных с депрессией и склонностью к суициду. Только за 2015 год в службу обратились более 35 тысяч детей. Более свежие данные издание не привело.

В 2017 году христиане всех конфессий отмечали Пасху 16 апреля. Более 70 % населения, согласно официальной статистике Финляндии, исповедуют лютеранство.