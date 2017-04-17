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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Муфтий Татарстана Самигуллин: где знания, там нет места экстремизму

13:5717.04.2017
(обновлено: 13:59 17.04.2017)
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Главный муфтий Республики Татарстан Камиль Самигуллин
© РИА Новости. Максим Богодвид
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В понедельник 17 апреля в Казани состоялся VII Курултай Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ), на котором действующий муфтий региона Камиль Самигуллин открытым голосованием 1 200 делегатов съезда практически единогласно переизбран на пост главы ДУМ. Сразу же после голосования Камиль Самигуллин дал интервью нашему корреспонденту Радику Амирову.

- Уважаемый Камиль-хазрат! Разрешите поздравить с победой на выборах муфтия Татарстана. Очевидно, будет логичным задать вопрос о планах. Но все же сперва осмелюсь спросить об итогах прошедших лет на посту главы ДУМ РТ.

— Это были четыре года непростой, но ознаменованной яркими событиями, работы. В истории развития мусульманской уммы (общины — ред.) республики, я надеюсь, они запомнятся воссозданием традиций татарского богословского наследия, началом возрождения национального самосознания татар-мусульман и подъемом исламского просвещения.

Такими идеями была пронизана политика ДУМ РТ в 2013-2017 годах, которая, в результате, позволила умме сделать первый шаг на пути к возвращению традиционного ислама и повышению авторитета отечественного мусульманского духовенства.

Главным нашим достижением и конкурентным преимуществом является единство республиканской уммы. Наша республика — это один из немногих субъектов Российской Федерации, на территории которого функционирует единый и единственный муфтият. При этом наше Духовное управление занимает первое место среди российских муфтиятов по количеству приходов.

- Что было самым главным лично для вас за истекшие четыре года?

— Целый комплекс проектов! Особое внимание уделено вопросам развития системы мусульманского образования, реализации социальной политики, противодействию проявлениям экстремизма и обеспечения канонического единства.

Нам было очень важно привести в единый формат стандартизации деятельность всех наших имамов и мечетей. Для этого разработано "Положение о проведении богослужений и религиозных обрядов имам-хатыйбами ЦРО — ДУМ РТ". Оно стало настольной книгой для всех имамов в Татарстане.

- Чем обусловлен такой подход к работе духовных лиц с прихожанами?

— А чтобы в мечетях нашей республики с минбаров произносились единые, идеологически выверенные проповеди, пропагандирующие истинные ценности традиционного ислама.

Один только момент, один пример. Есть у нас еще одна важная инициатива — выпуск ежеквартального корпоративного журнала "Шура", в котором публикуются пятничные проповеди для всех имамов Татарстана. Журналом интересуются за пределами Татарстана, поэтому издание по просьбе наших коллег поставляется также в соседние регионы и Москву.

- То есть, на первый план все же выходит образование и просвещение?

— Обязательно! Судите сами. В прошедшем году мы обеспечили все медресе Татарстана 52 (!) наименованиями учебников собственного издания. Подчеркиваю — собственного издания!

Особое место в череде проектов занимает скорое открытие Болгарской исламской академии. Она призвана стать венцом отечественной богословской школы и достойной альтернативой зарубежным религиозным образовательным учреждениям.

В сфере просветительской деятельности одной из приоритетных задач являлось возрождение татарского духовного наследия. В регионе несколько лет подряд ознаменованы той или иной идеей: Год татарских богословов, Год возрождения религиозных традиций, Год ханафитского мазхаба, Год Галимджана Баруди…

Известные на всю страну наши громкие проекты — ежегодные Республиканские ифтары (разговения), "Изге Болгар жыены", праздники Мавлид ан-Наби — они тоже инициированы именно в это время. Изданы свыше 200 наименований книг, возрождены татарские периодические издания — альманах "Шура", газета "Дин вэ мэгыйшэт", созданы собственные СМИ, в том числе радио "Азан", подготовлены документальные фильмы, организованы исламские фестивали.

Конечно же, знаменательным событием в жизни уммы России и всего мира стало новое издание Корана "Калям Шариф", признанного классическим, а еще выпуск аудиозаписи полной версии Корана.

И это только те наши программы, которые имеют значение в масштабах целой страны.

- Это все хорошо, но задам неудобный вопрос: чего не удалось достичь?

— Положа руку на сердце, в целом я положительно оцениваю ситуацию в сфере развития ислама в Татарстане. Наш регион является локомотивом мусульманского прогресса в европейской части России. Не зря Казань называют северной столицей исламского мира. Многие проекты, пройдя апробацию у нас в республике, нашли свое продолжение в других регионах страны. Это касается  и просветительской, общественной деятельности, и работы в образовательной, социальной сферах.

Даже если нам пока что-то и не удалось реализовать, то это только вопрос времени. У нас большие планы, много новых идей и с Божьей помощью мы постараемся претворить их в жизнь.

- Каким образом духовное управление мусульман республики ведет борьбу с экстремизмом и терроризмом? Хотелось бы услышать не общие слова, а именно конкретику, именно факты.

— Экономически развитые субъекты, а Татарстан входит в их число, всегда более подвержены воздействиям различного рода радикальных элементов.

Во-первых, это экономическая база и возможность привлечения средств сочувствующих. Во-вторых, это наличие серьезного количества мигрантов и соответственно возможность проводить среди них определенную деструктивную политику. Эти структуры, являясь, как правило, проектами спецслужб различных стран, и официально декларирующие идеи возрождения веры, в конечном счете скатываются в банальный экстремизм и терроризм. Основной задачей подобных организаций является использование националистических и сепаратистских настроений, через которые можно запустить дезинтеграционные процессы, последующий развал конституционных государственных устоев и начало гражданской войны.

Процесс этот подогреваемый финансово, материально, идеологически из-за рубежа протекает крайне быстро и имеет самые катастрофические последствия. Примеры мы с вами прекрасно знаем.

- Как с этим бороться?

— У экстремизма есть один враг — это знания. Вот почему так важно развивать систему мусульманского религиозного образования. Сегодня многие наши сограждане порой в силу личных обстоятельств, слабости характера, а порой и откровенного невежества начинают вступать в различного рода группировки, становятся членами запрещенных в России террористических организаций. Там, где есть знания, нет места экстремизму.

Профилактическую и разъяснительную работу мы осуществляем в первую очередь в молодежной и подростковой среде — вы знаете, что Казань, несмотря на свой тысячелетний возраст, город молодой и студенческий. Вот там наше поле деятельности!

Мигранты, заключенные и бывшие заключенные — тоже наша целевая аудитория. Это группы, которые являются наиболее вероятными мишенями для радикальных элементов.

Активно сотрудничаем с Управлением федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) Республики. Мы провели серьезную работу по подбору имамов для приходов в местах заключения. Также мы взяли на себя вопрос обеспечения библиотек, находящихся в исправительных учреждениях, религиозной литературой о традиционном исламе.

- Печатная продукция — это, несомненно, хорошо, но молодежь нынче сидит в интернете…

— Высокую эффективность показало создание многочисленных специализированных сайтов в сети, где публикуются материалы, разоблачающие и дискредитирующие экстремистские группы и течения.

Учитывая возраст пользователей, пристальное внимание мы уделяем форме донесения информации: активно продвигаются и пользуются большой популярностью инфографика, популярные мобильные приложения, социальные сети.

Все это активно продвигается в сети интернет с целью оказания информационного противодействия идеям экстремизма. Я приведу пример. Количество подписчиков в социальных сетях ДУМ РТ составляет более 800 000 человек. Цифра?! Да, хорошая цифра!

Целевая аудитория наших проектов — это те, кому сегодня от 18 до 24 лет, соблюдающие предписания религии. Поэтому, можно сказать о стопроцентном попадании в целевую аудиторию, которая является наиболее привлекательной для незаконных организаций.

-  И последний вопрос. Можете ли подробно рассказать о своих планах?

— Задача номер один — открытие Болгарской исламской академии. Выполнение данной задачи позволит готовить собственных российских (!) специалистов на уровне магистров и докторов. Акцент будет сделан также на повышении авторитета имамов.

Мы планируем сформировать кадровый резерв мусульманских религиозных деятелей, которые будут получать академическое образование на родине и работать в наших приходах.

Задача вторая. Мы неуклонно будем развивать деятельность на пути возрождения татарской богословской мысли и нашего духовного наследия, сохранения религиозных традиций и укрепления социальной значимости традиционного ислама.

Задача третья. Есть один очень-очень амбициозный медиа-проект — мусульманское телевидение. На протяжении многих лет звучали заявления о необходимости создания проекта. Но вопрос, увы, так и не решился. Сегодня в духовном управлении кипит работа по созданию контента. В ближайшее время проект будет запущен в интернете с последующим выходом на кабельное вещание. Мы также ведем переговоры и с коллегами из других регионов страны, нас готовы поддержать, готовим документы на подписание по сотрудничеству. Приложим максимум сил для реализации этого проекта. Обращаюсь ко всем мусульманам страны: "Делайте за нас дуа. От нас старание, а успех — от Аллаха…"

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Религия и мировоззрение
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