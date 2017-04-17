Ленина поменяли на Будду: в Туве побелили мантру, сменившую имя "вождя"

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Группа тувинских буддистов в честь начала весны побелила и очистила 120-метровую мантру Будды сострадания на священной горе Догээ, возведенную вместо выложенного камнями имени Ленина, сообщает сайт портала "Сохраним Тибет".

"Мантра Будды великого сострадания, Ом Мани Падме Хум, была выложена монахами тибетского тантрического монастыря Гьюдмед и тувинскими буддистами в 2006 году. По замыслу, она должна приблизить визит в эту буддийскую республику Далай-ламы. Мантра сложена из огромных камней на склоне горы Догээ, с которой открывается живописный вид на столицу Тувы Кызыл", — сообщается на сайте.

В годы боровшейся с буддизмом советской власти на вершине Догээ было выложено имя вождя мирового пролетариата. В 90-е надпись "Ленин" была заменена названием горы, которое можно прочитать со смотровой площадки Кызыла, признанной географическим центром Азии. В наши дни склон украшает мантра Будды.

В соответствии с буддийскими священными текстами, мантра несет в себе всю силу благословения и любви Будды. Согласно объяснениям монахов, "все, кто может видеть, слышать или читать эту священную мантру, получают благословение Будды Сострадания, а ветер, коснувшийся камней, из которых она сложена, несет ее благословение дальше, даруя его всем формам жизни, которые встретятся на его пути". В этом смысле уход за мантрой, ее расчистка и побелка — источник больших духовных заслуг для всех, кто принимает участие в таких работах или оказывает им поддержку.