Пасха в России: в надежде на единство христиан

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Московский метрополитен в воскресенье в паузах между звуковой рекламой поздравляет с Пасхой "всех православных христиан". Однако для полноты картины следует напомнить, что в нынешнем году 16 апреля Воскресение Христово празднуют и католики, и лютеране, и англикане, и различные протестантские общины — все, кто исповедует Христа. Празднуют радостно и весело, подчеркивая, что для христиан этот день — самый важный в году.

Радость постившихся и не постившихся

Согласно опубликованным в четверг данным Левада-центра, великий пост в той или иной степени соблюдало около 25% россиян, однако непостившиеся, тем не менее, собирались красить яйца (62% всех респондентов) и покупать куличи (41%), чтобы праздновать Пасху.

Один из московских православных священников, пожелавший не упоминать его имени, не видит в этом большой проблемы. Он напомнил огласительное слово святого Иоанна Златоуста: "Все войдите в радость Господа нашего; и первые и вторые получите награду; богатые и бедные ликуйте друг с другом; воздержные и нерадивые почтите этот день; постившиеся и непостившиеся веселитесь ныне".

"Вера в человеке вырастает постепенно, нужно о ней заботиться, и многие из тех, кто сегодня только красит яйца и покупает куличи, завтра будут на пасхальной литургии", — сказал батюшка.

Полицейская статистика минувших суток подтверждает оптимизм священника: в Москве в богослужениях и крестных ходах приняло участие свыше одного миллиона человек, а по всей России на пасхальные богослужения пришло свыше 4,3 миллиона человек.

Кроме того, у РПЦ для воцерковления тех, кто красит яйца, но не участвует в литургии, появляется все больше инструментов — новые храмы, новые медиа, укрепившиеся структуры для православной миссии и катехизации.

В свете Благодатного огня

География распространения Благодатного огня, который приносится в Россию стараниями Фонда Андрея Первозванного, с каждым годом расширяется, и с ним расширяется пространство христианского благовестия. Помимо России, Благодатный огонь принесен в Белоруссию, на Украину, в другие страны СНГ, Сербию, Италию, Латвию, Эстонию, Германию, Чехию, а в нынешнем году впервые он доставлен в православные общины Великобритании.

В столице также впервые в его распространении поучаствовали поезда Московского метрополитена. Четыре лампады, зажженные от огня, прибывшего в Москву ночным рейсом из Израиля, были доставлены по линиям метрополитена в Богоявленский кафедральный собор в Елохове, храм святителя Филиппа в Мещанской слободе, храм Преображения Господня в Люберцах и храм Троицы Живоначальной в Останкине.

К единой дате Пасхи

Нынешняя Пасха для семьи Свидерских — Виктора и Людмилы, которые пришли пасхальным утром в католический кафедральный собор на Малой Грузинской улице, особенно радостная. Причина в том, что Виктор — католик, Людмила — православная, а Воскресение Христово в нынешнем году католики и православные празднуют в один день.

Начало XXI века оказалось щедрым на совпадения дат Пасхи — так было уже шесть раз: в 2001, 2004, 2007, 2010, 2011 и 2014 годах. Виктор и Людмила считают это провиденциальным и надеются, что скоро католики и православные смогут договориться о том, чтобы всегда праздновать главный праздник вместе, в один день.

Тем более что папа Римский Франциск неоднократно подтверждал готовность Католической церкви обсуждать возможность перехода на единую с православными пасхалию. "Католик и православный встречаются и спрашивают друг друга: "Твой Христос уже воскрес? Мой в следующее воскресенье", — так иронично понтифик прокомментировал однажды несовпадение пасхалий. По словам понтифика, Католическая церковь "готова отказаться" от используемого сейчас метода расчета даты Пасхи во имя христианского единства. Ранее обсудить единую дату празднования Воскресения Христова предлагал папа Павел VI.

По мнению профессора Московской духовной академии протоиерея Максима Козлова, совпадение дат Пасхи полезно использовать, чтобы христиане напомнили себе о словах Спасителя: "Да будут все едино". "Заповедь о единстве верующих во Христа никогда не должна уходить на периферию нашего духовного зрения", — отметил православный священник. С ним согласен и генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский. По его мнению, когда православные и католики празднуют Пасху в один день, "радость Воскресения Христова чувствуется особо ярко".

В следующий раз дата Пасхи у православных и католиков совпадет в 2025 году. Виктор и Людмила Свидерские надеются, что к тому времени предстоятели церквей смогут договориться о том, чтобы их семья впредь всегда праздновала Воскресение Христово вместе.