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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Пасха в России: в надежде на единство христиан

Сюжет:
Празднование Пасхи в 2017 году (41)
17:3216.04.2017
(обновлено: 17:35 16.04.2017)
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Московские католики празднуют Пасху
© РИА Новости. Ольга Хруль

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Московский метрополитен в воскресенье в паузах между звуковой рекламой поздравляет с Пасхой "всех православных христиан". Однако для полноты картины следует напомнить, что в нынешнем году 16 апреля Воскресение Христово празднуют и католики, и лютеране, и англикане, и различные протестантские общины — все, кто исповедует Христа. Празднуют радостно и весело, подчеркивая, что для христиан этот день — самый важный в году.

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Радость постившихся и не постившихся

Согласно опубликованным в четверг данным Левада-центра, великий пост в той или иной степени соблюдало около 25% россиян, однако непостившиеся, тем не менее, собирались красить яйца (62% всех респондентов) и покупать куличи (41%), чтобы праздновать Пасху.
Один из московских православных священников, пожелавший не упоминать его имени, не видит в этом большой проблемы. Он напомнил огласительное слово святого Иоанна Златоуста: "Все войдите в радость Господа нашего; и первые и вторые получите награду; богатые и бедные ликуйте друг с другом; воздержные и нерадивые почтите этот день; постившиеся и непостившиеся веселитесь ныне".
"Вера в человеке вырастает постепенно, нужно о ней заботиться, и многие из тех, кто сегодня только красит яйца и покупает куличи, завтра будут на пасхальной литургии", — сказал батюшка.

Полицейская статистика минувших суток подтверждает оптимизм священника: в Москве в богослужениях и крестных ходах приняло участие свыше одного миллиона человек, а по всей России на пасхальные богослужения пришло свыше 4,3 миллиона человек.
Кроме того, у РПЦ для воцерковления тех, кто красит яйца, но не участвует в литургии, появляется все больше инструментов — новые храмы, новые медиа, укрепившиеся структуры для православной миссии и катехизации.

Католическая Пасха в мире
Люди на площади Святого Петра в Ватикане на пасхальной мессе
© REUTERS/ Stefano Rellandini
В 2017 году католическая и православная Пасхи совпали - христиане отмечают ее 16 апреля. На фото: пасхальная месса в Ватикане.
Папа римский Франциск целует алтарь, празднуя Пасху, на площади Святого Петра в Ватикане
© AP Photo/ Andrew Medichini
В европейских языках слово "Пасха" — один из вариантов латинского Pascha, которое восходит к древнееврейскому "Pesach". На фото: Папа римский Франциск.
Верующий держит четки на площади Святого Петра в Ватикане на пасхальной мессе
© REUTERS/ Stefano Rellandini
В течение всей Пасхальной недели католики будут посещать богослужения в костелах.
На фото: верующий в Ватикане.
Пасхальное шествие всадников в Германии
© REUTERS/ Matthias Rietschel
Утром в Пасхальное воскресенье после богослужения дети и молодежь обходят дома с песнями и поздравлениями.
На фото: пасхальное шествие всадников в Германии.
Девочка на пасхальной мессе в Исламабаде, Пакистан
© REUTERS/ Faisal Mahmood
Как и у православных, у католиков Пасхе предшествует 40-дневный Великий пост.
На фото: девочка на пасхальной мессе в Пакистане.
Верующие на пасхальном богослужении в церкви Святого Патрика в Карачи, Пакистан
© AP Photo/ Fareed Khan
В Пасху, как в важнейший праздник церковного года, совершается особо торжественное богослужение.
На фото: богослужение в Пакистане.
Верующие на праздновании католической Пасхи в Римско-католическом кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Первоначально смерть и воскресение Христа отмечались еженедельно: пятница была днем поста и скорби, а воскресенье — днем радости.
На фото: прихожане в Москве.
Священнослужители перед началом божественной литургии Навечерие Пасхи в Римско-католическом кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
© РИА Новости. Валерий Мельников
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В католическом богослужении на прихрамовой территории разжигается большой костер, от которого возжигают Пасхал — особую пасхальную свечу.
На фото: священнослужители перед началом литургии в Москве.
Прихожане в костеле Святой Троицы в Минске во время освящения пасхальной пищи в Великую субботу
© Sputnik/ Виктор Толочко
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Среди пасхальных развлечений наиболее популярны игры с крашеными яйцами: их кидают друг в друга, катают по наклонной плоскости, разбивают.
На фото: прихожане в костеле Святой Троицы в Минске.
Верующие на пасхальном богослужении в архикафедральном соборе Святого Имени Пресвятой Девы Марии в Минске
© Sputnik/ Виктор Толочко
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Большое значение в богослужении имеет пасхальный огонь. Он символизирует Свет Божий.
На фото: верующие на богослужении в Минске.
Католики принимают участие в Шествии огней в рамках празднования Святой недели в Нахуазалко, Сальвадор
© REUTERS/ Jose Cabezas
После зажжения нового огня с помощью кресала следует освящение пасхальной свечи и пение гимна Exultet.
На фото: богослужение в Сальвадоре.
Дети учствуют в пасхальном богослужении в церкви в Гаухати, Индия
© AP Photo/ Anupam Nath
В Римско-католической церкви крестный ход совершается в богослужение Навечерия Пасхи после литургии.
На фото: дети на богослужении в Индии.
Верующие на пасхальной службе в церкви в Гаухати, Индия
© AP Photo/ Anupam Nath
Начиная с пасхальной ночи и последующие сорок дней принято приветствовать друг друга словами: "Христос воскресе!" — "Воистину воскресе!".
На фото: верующие молятся на богослужении в Индии.
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В свете Благодатного огня

География распространения Благодатного огня, который приносится в Россию стараниями Фонда Андрея Первозванного,  с каждым годом расширяется, и с ним расширяется пространство христианского благовестия. Помимо России, Благодатный огонь принесен в Белоруссию, на Украину, в другие страны СНГ, Сербию, Италию, Латвию, Эстонию, Германию, Чехию, а в нынешнем году впервые он доставлен в православные общины Великобритании.
В столице также впервые в его распространении поучаствовали поезда Московского метрополитена. Четыре лампады, зажженные от огня, прибывшего в Москву ночным рейсом из Израиля, были доставлены по линиям метрополитена в Богоявленский кафедральный собор в Елохове, храм святителя Филиппа в Мещанской слободе, храм Преображения Господня в Люберцах и храм Троицы Живоначальной в Останкине.

Празднование Пасхи в России
Верующие на пасхальном богослужении в храме Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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В день Пасхи вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.
На пасхальном богослужении в храме Архистратига Михаила в селе Ермаковка Омской области
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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В пасхальную ночь богослужения прошли во всех православных храмах.
Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин (справа) передает благодатный огонь Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Делегация Фонда Андрея Первозданного (ФАП) получила благодатный огонь в Иерусалиме и доставила святыню в Москву. На фото: председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин передает огонь Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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По традиции Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пасхальную ночь обратился к верующим с огласительным словом святителя Иоанна Златоуста.
Прихожане радуются благодатному огню на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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На фото: прихожане радуются благодатному огню на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Четвертый слева - мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой и мэр Москвы Сергей Собянин посетили богослужение в Храме Христа Спасителя.
Верующие на пасхальном богослужении в Петропавловском кафедральном соборе в Симферополе
© РИА Новости. Александр Полегенько
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Путин поздравил православных христиан и всех россиян с Пасхой, отметив, что пасхальные торжества способствуют утверждению вечных ценностей и идеалов.
Меры безопасности во время пасхального богослужения в Петропавловском кафедральном соборе в Симферополе
© РИА Новости
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Безопасность на время празднований Пасхи обеспечат более 130 тысяч сотрудников МЧС.
Священнослужители на пасхальном богослужении в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Александр Гальперин
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В Пасхальную ночь в Санкт-Петербурге богослужения провели более 400 храмов. На службу в Исаакиевском соборе собралось около 700 человек.
Прихожане на пасхальном богослужении в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Александр Гальперин
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Патриарх Кирилл в своем поздравлении отметил, что воскресение Иисуса Христа составляет "главное содержание христианского послания миру" и что все современные беды не должны вызывать у людей уныния.
Отец Сергий во время пасхальной службы в церкви Михаила Архангела в Грозном
© РИА Новости. Саид Царнаев
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На фото: отец Сергий во время пасхальной службы в церкви Михаила Архангела в Грозном.
Священнослужители на пасхальном богослужении в алтаре Кафедрального собора во имя Казанской иконы Божией Матери в Чите
© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
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На фото: священнослужители на пасхальном богослужении в алтаре Кафедрального собора во имя Казанской иконы Божией Матери в Чите.
Верующие во время освящения куличей и пасхальных яиц в Великую субботу в Варлаамо-Хутынском Спасо-Преображенском женском монастыре в Великом Новгороде
© РИА Новости. Константин Чалабов
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По традиции на Пасху, после Великого поста, едят освященные крашенные яйца, куличи, и творожную пасху. Накануне праздника Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил большой кулич весом около полутора тонн.
Верующие на пасхальном богослужении в Варлаамо-Хутынском Спасо-Преображенском женском монастыре в Великом Новгороде
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Пасху празднуют семь дней. Пасхальным считается весь период до праздника Вознесения, который отмечается на 40-й день после Пасхи.
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К единой дате Пасхи

Нынешняя Пасха для семьи Свидерских — Виктора и Людмилы, которые пришли пасхальным утром в католический кафедральный собор на Малой Грузинской улице, особенно радостная. Причина в том, что Виктор — католик, Людмила — православная, а Воскресение Христово в нынешнем году католики и православные празднуют в один день.

Пасхальная служба в женском монастыре Божьей Матери в сирийском городе Сайдная
© РИА Новости. Михаил Алаеддин
Звон колоколов под обстрелами: как празднуют Пасху в Сирии

Начало XXI века оказалось щедрым на совпадения дат Пасхи — так было уже шесть раз: в 2001, 2004, 2007, 2010, 2011 и 2014 годах. Виктор и Людмила считают это провиденциальным и надеются, что скоро католики и православные смогут договориться о том, чтобы всегда праздновать главный праздник вместе, в один день.

Тем более что папа Римский Франциск неоднократно подтверждал готовность Католической церкви обсуждать возможность перехода на единую с православными пасхалию. "Католик и православный встречаются и спрашивают друг друга: "Твой Христос уже воскрес? Мой в следующее воскресенье", — так иронично понтифик прокомментировал однажды несовпадение пасхалий. По словам понтифика, Католическая церковь "готова отказаться" от используемого сейчас метода расчета даты Пасхи во имя христианского единства. Ранее обсудить единую дату празднования Воскресения Христова предлагал папа Павел VI.

© РИА Новости. Ольга Хруль
Московские католики празднуют Пасху

По мнению профессора Московской духовной академии протоиерея Максима Козлова, совпадение дат Пасхи полезно использовать, чтобы христиане напомнили себе о словах Спасителя: "Да будут все едино". "Заповедь о единстве верующих во Христа никогда не должна уходить на периферию нашего духовного зрения", — отметил православный священник. С ним согласен и генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский. По его мнению, когда православные и католики празднуют Пасху в один день, "радость Воскресения Христова чувствуется особо ярко".

В следующий раз дата Пасхи у православных и католиков совпадет в 2025 году. Виктор и Людмила Свидерские надеются, что к тому времени предстоятели церквей смогут договориться о том, чтобы их семья впредь всегда праздновала Воскресение Христово вместе.

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Религия и мировоззрение
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