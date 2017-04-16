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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Украинскую писательницу возмутило "нашествие куличей" в Киеве

15:4616.04.2017
(обновлено: 11:25 17.04.2017)
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Производство куличей на сочинском хлебозаводе
© РИА Новости. Нина Зотина
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Украинская писательница, автор книг для детей Лариса Ницой возмутилась соотечественниками, использующими русское слово "кулич" для обозначения пасхальной выпечки.

"Раньше слово "кулич" я нигде не слышала. Я о нем, конечно, знала с рослит (вероятно, имеется в виду русская литература — ред.) или словаря. Но не слышала. Лет 8 назад я ездила в Россию в Суздальские земли, где и прозвучало: "Кулич". О! Это же наша паска", — написала Ницой на странице в Facebook.

Украинская гривна
© РИА Новости. Григорий Василенко
Украинская писательница устроила в магазине скандал из-за русской речи

По ее словам, в этом году в Киеве наблюдается "настоящее нашествие куличей". Употребление русских слов писательница назвала "языковой шизофренией".

"Откуда оно (слово "кулич" — ред.) взялось, не представляю. В прошлом году уже где-то встречались, а в этом году как саранча: в какой супермаркет не пойдешь — "Кулич" и "Паска", — возмущается писательница.

В одном из магазинов писательница встретила продавщицу, которая попыталась сказать ей, что кулич — это "кулич", а "Паска" — выпечка из сыра. В ответ Ницой отчитала девушку, как и до этого свою подругу, совершившую ту же "ошибку".

Ранее Лариса Ницой пригрозила одной из украинских торговых сетей судом из-за того, что в одном из магазинов кассир разговаривала с ней на русском языке. Писательница устроила скандал и швырнула в сотрудницу магазина мелочью. До этого женщина возмущалась рисунками рыбок на стенах детской больнице в Киеве — у персонажей были русские имена — и предлагала властям Киева снести памятники Ломоносову, Пушкину и Горькому в городском метро.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
230 пользователей оставили 280 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
sergbes72
Откуда взялись куличи всем ясно,а вот откуда Ницой взялась?Не иначе как в капусте нашли.Надеюсь ее в Россию больше не пустят.
16:06
16.04.2017
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sedius
В общем как может пытается заработать дешевую популярность на волне антирусской пропаганды. Только народ не обмануть, он будет думать на том языке который у него в генах а не на том который ему фашистские захватчики впихивают. И больные ангажированные дамочки мнящие себя писательницами пусть хоть фекалиями кидаются изменить ничего не смогут.
15:58
16.04.2017
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