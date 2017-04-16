Кадыров отметил отсутствие в Чечне конфликтов на религиозной почве

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с праздником Пасхи президента России Владимира Путина и всех православных христиан, отметив, что в республике нет конфликтов на религиозной и национальной почве.

По словам Кадырова, для празднования Пасхи в Грозном и других населенных пунктах Чечни созданы все условия, а власти республики поддерживают верующих христиан, уделяют внимание строительству новых храмов, решают жилищные проблемы православного духовенства.

"В Чечне нет никаких конфликтов на религиозной, национальной почве. Это — одно из главных достижений нашего многонационального общества. Я желаю всем православным христианам, всем, кто отмечает Пасху, мира, стабильности, благополучия!", — написал Кадыров на своей странице в Instagram.

Православные верующие отмечают в воскресенье главный христианский праздник — Пасху, или Воскресение Христово. Это переходящий праздник, установленный еще в апостольское время, его дата каждый год отдельно вычисляется по лунно-солнечному календарю. В этот день вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества. Во всех православных храмах в пасхальную ночь проходят праздничные богослужения.