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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Папа Римский обратился к верующим с традиционным посланием Urbi et Orbi

13:4316.04.2017
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Папа римский Франциск в Ватикане. Архивное фото
© AP Photo/ Andrew Medichini

РИМ, 16 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск в светлое Воскресение Христово, которое католики и православные отмечают в этом году в один день, поздравил верующих с праздником и обратился к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру").

Верующие во время освящения куличей и пасхальных яиц в Великую субботу в Варлаамо-Хутынском Спасо-Преображенском женском монастыре в Великом Новгороде
© РИА Новости. Константин Чалабов
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В пасхальных богослужениях в России приняли участие более 4,3 млн человек

Перед службой понтифик на белой машине объехал площадь святого Петра, приветствуя сотни тысяч верующих, приехавших в Ватикан со всех концов света. После этого он обратился с украшенного цветами балкона Собора Святого Петра к верующим, заполнившим огромную площадь, и объявил весть о рождении Иисуса Христа.

В своем послании понтифик уделил внимание ситуации в Сирии, на Украине, Африке, жертвам дискриминации и вынужденной миграции.

"Пусть Воскресший Пастырь станет попутчиком тех, кому пришлось оставить свою землю из-за вооруженных конфликтов, терактов, голода и репрессий. В эти времена пусть он поддержит усилия тех, кто активно работает на благо облегчения участи народа Сирии, жертвы войны, которая не прекращает сеять ужас и смерть" — заявил Франциск, напомнив о субботней террористической атаке на беженцев, жертвами которой стали более 100 человек.

Понтифик пожелал "Украине, охваченной кровавым конфликтом, вновь найти согласие" и попросил божьей помощи в "поддержке начинаний, направленных на облегчение страданий тех, кто терпит его последствия". "Близость Господа да не оставит население Южного Судана, Судана, Сомали и Демократической республики Конго, которые страдают от постоянных конфликтов, усугубляемых ужасным голодом. Пусть он даст мир всему Ближнему востоку, как Святой земле, так и Ираку и Йемену, — заявил папа Франциск.

В завершение пасхального послания Франциск отпустил грехи собравшимся на площади Святого Петра и всем тем, кто смотрел пасхальную мессу по телевизору, слушал по радио или следил за праздничными богослужениями в интернете. Вокруг Ватикана и площади собора Святого Петра предприняты повышенные меры безопасности. Близлежащие улицы закрыты для транспорта, на окрестных домах дежурят снайперы, на семи пунктах пропуска работают металлодетекторы. Верующие, пришедшие к собору, должны были преодолеть два, а то и три кордона правоохранителей.

Празднование Пасхи в России
Верующие на пасхальном богослужении в храме Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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В день Пасхи вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.
На пасхальном богослужении в храме Архистратига Михаила в селе Ермаковка Омской области
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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В пасхальную ночь богослужения прошли во всех православных храмах.
Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного (ФАП) Владимир Якунин (справа) передает благодатный огонь Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Делегация Фонда Андрея Первозданного (ФАП) получила благодатный огонь в Иерусалиме и доставила святыню в Москву. На фото: председатель попечительского совета ФАП Владимир Якунин передает огонь Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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По традиции Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пасхальную ночь обратился к верующим с огласительным словом святителя Иоанна Златоуста.
Прихожане радуются благодатному огню на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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На фото: прихожане радуются благодатному огню на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Четвертый слева - мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев с супругой и мэр Москвы Сергей Собянин посетили богослужение в Храме Христа Спасителя.
Верующие на пасхальном богослужении в Петропавловском кафедральном соборе в Симферополе
© РИА Новости. Александр Полегенько
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Путин поздравил православных христиан и всех россиян с Пасхой, отметив, что пасхальные торжества способствуют утверждению вечных ценностей и идеалов.
Меры безопасности во время пасхального богослужения в Петропавловском кафедральном соборе в Симферополе
© РИА Новости
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Безопасность на время празднований Пасхи обеспечат более 130 тысяч сотрудников МЧС.
Священнослужители на пасхальном богослужении в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Александр Гальперин
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В Пасхальную ночь в Санкт-Петербурге богослужения провели более 400 храмов. На службу в Исаакиевском соборе собралось около 700 человек.
Прихожане на пасхальном богослужении в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Александр Гальперин
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Патриарх Кирилл в своем поздравлении отметил, что воскресение Иисуса Христа составляет "главное содержание христианского послания миру" и что все современные беды не должны вызывать у людей уныния.
Отец Сергий во время пасхальной службы в церкви Михаила Архангела в Грозном
© РИА Новости. Саид Царнаев
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На фото: отец Сергий во время пасхальной службы в церкви Михаила Архангела в Грозном.
Священнослужители на пасхальном богослужении в алтаре Кафедрального собора во имя Казанской иконы Божией Матери в Чите
© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
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На фото: священнослужители на пасхальном богослужении в алтаре Кафедрального собора во имя Казанской иконы Божией Матери в Чите.
Верующие во время освящения куличей и пасхальных яиц в Великую субботу в Варлаамо-Хутынском Спасо-Преображенском женском монастыре в Великом Новгороде
© РИА Новости. Константин Чалабов
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По традиции на Пасху, после Великого поста, едят освященные крашенные яйца, куличи, и творожную пасху. Накануне праздника Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил большой кулич весом около полутора тонн.
Верующие на пасхальном богослужении в Варлаамо-Хутынском Спасо-Преображенском женском монастыре в Великом Новгороде
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Пасху празднуют семь дней. Пасхальным считается весь период до праздника Вознесения, который отмечается на 40-й день после Пасхи.
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