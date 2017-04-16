Собянин поздравил москвичей с Пасхой, пожелав добра и любви

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с Пасхой, пожелал им добра, любви и взаимоуважения.

"Дорогие москвичи! Сердечно поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением. Желаю добра, любви, взаимоуважения и мира вашему дому", — говорится в микроблоге Собянина в Twitter.

Дорогие москвичи! Сердечно поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением. Желаю добра, любви, взаимоуважения и мира вашему дому pic.twitter.com/JGOvOsJxkm — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 16 апреля 2017 г.

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Православные верующие отмечают в воскресенье главный христианский праздник — Пасху, или Воскресение Христово. Это переходящий праздник, установленный еще в апостольское время, его дата каждый год отдельно вычисляется по лунно-солнечному календарю. В этот день вспоминается воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества. Во всех православных храмах в пасхальную ночь проходят праздничные богослужения.