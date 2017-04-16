В пасхальном богослужении в Ташкенте приняли участие более 5 тысяч человек

ТАШКЕНТ, 16 апр — РИА Новости. Более пяти тысяч человек приняли участие в пасхальном богослужении, прошедшем в ташкентском Свято-Успенском кафедральном соборе в воскресенье, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Ташкентской и Узбекистанской епархии иеродиакон Михаил (Столяров).

Благодатный огонь, который раздавался верующим, по традиции был привезен спецрейсом из Тель-Авива и принесен в ташкентский Свято-Успенский кафедральный собор. Благодатный огонь в специальных лампадах был доставлен главой Среднеазиатского митрополичьего округа, митрополитом Ташкентским и Узбекистанским Викентием в сопровождении группы из паломников митрополичьего округа — Ташкентской, Бишкекской, Душанбинской епархий и патриаршего благочиния РПЦ в Туркмении.

"Мы всегда должны помнить, что только пример любви и наших добрых дел способен умножить в окружающих нас людях спасительную веру, которые бы вместе с нами прославляли Воскресшего Спасителя", — заявил митрополит Викентий в своем послании.

Митрополит напомнил, что в этом году Среднеазиатский митрополичий округ отмечает 145 лет со дня начала епархиальной жизни, когда в новую епархию был назначен первый епископ Софония (Сокольский). "Он заложил крепкий фундамент мира и согласия между народами, живущими на Туркестанской, а ныне Среднеазиатской земле. Потому сердца исполняются радостью, что этот дух мира, любви и уважения между людьми сохраняется до настоящего времени. Это большая ценность для нас, и мы должны сохранить это благо и передать его будущим поколениям", — отметил митрополит.

Для верующих, которые не смогли уместиться в храме, были установлены светодиодные экраны, через которые шла трансляция богослужения.

"В течение богослужения на прилегающей к собору территории было установлено дежурство нарядов правоохранительных органов и бригад медицинских служб. Нарушений правопорядка не зафиксировано", — сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.

Среднеазиатский митрополичий округ объединяет Бишкекскую, Душанбинскую и Ташкентскую епархии, а также патриаршие приходы РПЦ в Туркмении. Главой округа является митрополит Ташкентский и Узбекистанский.-0-