В пасхальном богослужении в Ташкенте приняли участие более 5 тысяч человек

ТАШКЕНТ, 16 апр — РИА Новости. Более пяти тысяч человек приняли участие в пасхальном богослужении, прошедшем в ташкентском Свято-Успенском кафедральном соборе в воскресенье, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Ташкентской и Узбекистанской епархии иеродиакон Михаил (Столяров).
"Мы всегда должны помнить, что только пример любви и наших добрых дел способен умножить в окружающих нас людях спасительную веру, которые бы вместе с нами прославляли Воскресшего Спасителя", — заявил митрополит Викентий в своем послании.
Для верующих, которые не смогли уместиться в храме, были установлены светодиодные экраны, через которые шла трансляция богослужения.
"В течение богослужения на прилегающей к собору территории было установлено дежурство нарядов правоохранительных органов и бригад медицинских служб. Нарушений правопорядка не зафиксировано", — сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.
Среднеазиатский митрополичий округ объединяет Бишкекскую, Душанбинскую и Ташкентскую епархии, а также патриаршие приходы РПЦ в Туркмении. Главой округа является митрополит Ташкентский и Узбекистанский.-0-