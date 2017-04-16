Путин поздравил православных христиан с Пасхой

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян с Пасхой, отметив, что пасхальные торжества способствуют утверждению в обществе вечных духовных ценностей и идеалов, сообщает пресс-служба Кремля.

"Великий праздник Пасхи имеет особый нравственный смысл, несет в себе негасимый свет веры, наполняет сердца людей радостью, любовью, стремлением к добру. Пасхальные торжества, которые широко проходят по всей стране, обращают нас к многовековым традициям предков, способствуют утверждению в обществе непреходящих духовных ценностей и идеалов", — говорится в телеграмме президента.

Он также отметил "истинно подвижническую" работу Русской православной церкви, представителей других христианских конфессий, направленную на решение важных социальных проблем, укрепление института семьи, воспитание детей, гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений. Кроме того, Путин подчеркнул их роль в сохранении богатейшего исторического и культурного наследия страны.

Президент поздравил с Воскресением Христовым Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, выразив признательность за подвижнический труд.

"Хочу выразить Вам искреннюю признательность за многолетний подвижнический труд на посту предстоятеля Русской православной церкви, отметить Ваш большой вклад в развитие соработничества Церкви и государства в таких сферах, как культура и образование, укрепление института семьи и воспитание подрастающего поколения, в делах просвещения, милосердия и благотворительности", — говорится в телеграмме Путина.