Президент Казахстана поздравил соотечественников с Пасхой

АСТАНА, 16 апр – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил соотечественников с праздником Пасхи, пожелав казахстанцам здоровья, семейного благополучия и успехов.

"Этот день занимает особое место в календаре у огромного числа людей на всех континентах, а в нынешнем году приобретает особое значение, поскольку его празднование совпадает у православных и католиков", — говорится в поздравлении президента, опубликованном на официальном сайте.

Глава государства отметил, что в Казахстане все жители с теплыми чувствами встречают Пасху, также как и другие важнейшие религиозные праздники. "Эта уникальная традиция подчеркивает единство нашего общества, скрепленного ценностями мира, дружбы и согласия", — уверен Назарбаев.

В поздравлении он подчеркнул, что "плодотворное сотрудничество всех конфессий на основе взаимного уважения и открытого диалога — предмет особой гордости Казахстана".

"Древнейший праздник Пасхи символизирует обновление, надежду, стремление совершать добрые дела. Все это созвучно современному этапу развития нашей страны, претворяющей в жизнь системные преобразования. В этот светлый праздник желаю казахстанцам здоровья, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях!", — заключил президент.