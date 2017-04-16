Президент Казахстана поздравил соотечественников с Пасхой

АСТАНА, 16 апр – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил соотечественников с праздником Пасхи, пожелав казахстанцам здоровья, семейного благополучия и успехов.
Глава государства отметил, что в Казахстане все жители с теплыми чувствами встречают Пасху, также как и другие важнейшие религиозные праздники. "Эта уникальная традиция подчеркивает единство нашего общества, скрепленного ценностями мира, дружбы и согласия", — уверен Назарбаев.
"Древнейший праздник Пасхи символизирует обновление, надежду, стремление совершать добрые дела. Все это созвучно современному этапу развития нашей страны, претворяющей в жизнь системные преобразования. В этот светлый праздник желаю казахстанцам здоровья, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях!", — заключил президент.