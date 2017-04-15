Пасхальная служба в храме Христа Спасителя в Москве

В главном храме Русской церкви в Москве началось ночное пасхальное богослужение, которое совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Богослужение начинается с крестного хода и пасхальной заутрени и заканчивается праздничной Божественной литургией. После пасхального богослужения верующие традиционно разговляются (прекращают пост) освященными накануне куличами, пасхой из творога и крашеными яйцами.