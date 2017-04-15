В Киев прибыл Благодатный огонь, откуда его развезут по всей Украине

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости. Благодатный огонь прибыл в международный аэропорт Борисполь в Киеве, откуда его развезут по всей территории Украины, передает телеканал "112 Украина".

Благодатный огонь доставили прямым рейсом из Израиля в специальных лампадах-капсулах. Делегация Украинской православной церкви в аэропорту передала Благодатный огонь представителям епархий и приходов со всей Украины, присутствующим верующим. После чего его сразу повезут в Киево-Печерскую Лавру Украинской православной церкви Московского патриархата.

Святой огонь, как называют его верующие, появляется ежегодно в субботу накануне Пасхи по молитвам тысяч православных в храме Гробе Господня в Иерусалиме.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".