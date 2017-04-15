В Киев прибыл Благодатный огонь, откуда его развезут по всей Украине
КИЕВ, 15 апр — РИА Новости. Благодатный огонь прибыл в международный аэропорт Борисполь в Киеве, откуда его развезут по всей территории Украины, передает телеканал "112 Украина".
Благодатный огонь доставили прямым рейсом из Израиля в специальных лампадах-капсулах. Делегация Украинской православной церкви в аэропорту передала Благодатный огонь представителям епархий и приходов со всей Украины, присутствующим верующим. После чего его сразу повезут в Киево-Печерскую Лавру Украинской православной церкви Московского патриархата.
Святой огонь, как называют его верующие, появляется ежегодно в субботу накануне Пасхи по молитвам тысяч православных в храме Гробе Господня в Иерусалиме.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова, о котором говорил еще апостол Петр, и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".
Благодатный огонь ежегодно загорается накануне православной Пасхи в Кувуклии — часовне над Гробом Господним в иерусалимском храме Воскресения Христова (Гроба Господня).
Паломники приходят в Старый город с самого раннего утра. Основная часть верующих проходит через Яффские ворота.
Верующие стекаются к храму Гроба Господня с лампадами и "пасхалами" — пучками из 33 свеч, по числу лет жизни Иисуса Христа.
Особый момент церемонии — вход в храм православных арабов. Они идут по храму с барабанами и громкими возгласами, славящими Христа. Это достаточно непривычное поведение в храме, но считается, что без них Благодатный огонь не сойдет.
Появление святыни, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".
Согласно поверью, если огонь не сойдет, это означает, что приближается время прихода антихриста и конца света, а люди, находящиеся в храме Гроба Господня, погибнут.
Чудо схождения Благодатного Огня могут увидеть не только туристы и паломники — оно происходит перед лицом всего мира и регулярно транслируется по телевидению и по интернету.
Российская делегация доставляет огонь в особых лампадах в аэропорт, откуда он отправляется спецрейсом в Москву.