Благодатный огонь с почестями встретили в Греции

АФИНЫ, 15 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Сотни православных верующих и члены правительства Греции встретили в афинском международном аэропорту Благодатный огонь, прибывший спецрейсом из Иерусалима, трансляцию встречи вело греческое государственное телевидение ERT.

Благодатный огонь зажигается на церемонии в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую Субботу — канун праздника Пасхи.

Ежегодно за огнем направляется греческая правительственная делегация, которую на этот раз возглавлял заместитель министра иностранных дел Яннис Аманатидис.

"Мы привезли послание Воскресения, жизни, радости, надежды и солидарности, любви и мира — в мир, который страдает от войн и лишений. Это послание сосуществования, терпимости и понимания, оно имеет особое значение во всемирном измерении, где мы сталкиваемся с экстремизмом и нетерпимостью", — сказал Аманатидис в аэропорту.

Благодатный огонь встречали в Афинах с почестями, которые оказывают главам государств: с почетным караулом эвзонов и оркестром.

Из аэропорта лампаду с огнем с кортежем повезли в Афины. Помимо этого огонь отправили 17 авиарейсами, на паромах и автомобилях по всей Греции.

Многие греческие храмы зажгут свечи в пасхальную ночь от огня, который прибыл из Иерусалима.